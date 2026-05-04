Estados Unidos Entrega Prisioneros Iraníes Mientras Teherán Rechaza Exigencias de Washington.

Estados Unidos entregó a Pakistán a 22 marineros de un buque iraní incautado, un gesto diplomático que transcurre mientras Teherán rechaza las presiones y exigencias de Washington, al tiempo que evalúa una nueva propuesta de paz.

Islamabad detalló, en un comunicado, que "como medida de fomento de la confianza por parte de los Estados Unidos de América, veintidós miembros de la tripulación retenidos a bordo del buque portacontenedores iraní incautado, 'MV Touska', han sido evacuados a Pakistán".

El documento precisa además los tiempos de la operación, indicando que "los individuos, que fueron trasladados a Pakistán anoche serán entregados a las autoridades iraníes hoy".

"El barco iraní también será trasladado a aguas territoriales paquistaníes para ser devuelto a sus propietarios originales después de las reparaciones necesarias", se indicó.

Esta logística, de acuerdo con el gobierno mediador, evidencia que "estos retornos se están coordinando en tándem con el apoyo tanto de la parte iraní como de la estadounidense".

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Pese a que Pakistán subrayó que "acoge con satisfacción tales medidas de fomento de la confianza y continuará facilitando el diálogo y la diplomacia mientras prosiguen los esfuerzos de mediación en curso para la paz y la seguridad regionales", el frágil cese al fuego acordado el pasado 8 de abril se enfrenta a una ruptura inminente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que este lunes iniciará la operación "Proyecto Libertad" para escoltar a los buques comerciales atrapados en el estrecho de Ormuz, advirtiendo de que cualquier interferencia será respondida "con contundencia".

Según aseguró Trump, el plan movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15 mil militares.

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Irán, que mantiene cerrado este paso marítimo clave, calificó la maniobra de Washington como una violación directa de la tregua. Según la agencia de noticias iraní Tasnim, las autoridades amenazaron con atacar a las fuerzas estadounidenses si intentan acceder al estrecho.

Teherán rechaza presiones y exigencias

Irán rechazó este lunes 4 de mayo las “amenazas” de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y criticó a Washington por sus demandas “excesivas” en las negociaciones que mantiene para poner fin a la guerra.

"Los estadounidenses ya deberían haber aprendido que no pueden utilizar el lenguaje de la amenaza y la coerción contra el pueblo iraní", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

"Irán ha demostrado que se considera la protector y guardián del estrecho de Ormuz”, afirmó el diplomático en una aparente referencia al "Proyecto Libertad" de Trump.

Bagaei culpó a Estados Unidos e Israel del cierre del estratégico paso, por el que circula el 20% del petróleo mundial.

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"Hasta antes de febrero, el estrecho de Ormuz era, sin ningún problema, una ruta de tránsito seguro y estable para la navegación internacional", dijo.

"El mundo no acepta las supuestas justificaciones humanitarias de Estados Unidos ni cree que Washington pueda salir de este pantano en el que se ha metido solo", añadió.

Respecto a las negociaciones, Bagaei señaló que están revisando la respuesta estadounidense a la propuesta que le hizo llegar Teherán a Washington a través de Islamabad, pero criticó la postura estadounidense.

"Con la actual administración estadounidense, ningún proceso diplomático ha llegado a buen puerto debido a la falta de una voluntad sincera por parte del otro lado”, dijo,

La fuente acusó al Gobierno de Trump de cambiar “constantemente sus posiciones y plantea cuestiones que, en la práctica, pueden obstaculizar cualquier proceso diplomático”.

Irán y Estados Unidos mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones. Sin embargo, ambas partes han proseguido con el intercambio de mensajes.

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Con información de EFE

ASJ