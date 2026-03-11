Irán Envía Condiciones para Una Tregua Con Estados Unidos.

Irán estaría dispuesto a considerar una tregua en la guerra con Estados Unidos si Washington e Israel se comprometen a no lanzar nuevos ataques contra su territorio en el futuro, según informó este miércoles 11 de marzo Bloomberg, que cita a funcionarios familiarizados con las conversaciones diplomáticas.

De acuerdo con el medio, Teherán habría transmitido esa condición a través de mediadores regionales en contactos diplomáticos destinados a explorar una posible desescalada del conflicto, que se intensificó tras los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones militares y nucleares iraníes.

Las fuentes consultadas por Bloomberg, que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de negociaciones sensibles, señalaron que la principal exigencia de Irán es recibir garantías explícitas de que ni Estados Unidos ni Israel volverán a atacar al país una vez concluido el actual enfrentamiento.

Según el informe, los dirigentes iraníes temen especialmente que Israel pueda reanudar ataques incluso si se alcanza un alto el fuego, por lo que consideran indispensable un compromiso previo de seguridad antes de aceptar cualquier tregua.

Video: Operación Furia Épica Día 12: Fuerzas Iraníes Intensifican Ataques contra Buques en Estrecho de Ormuz.

Presidente iraní aborda el tema con Rusia y Pakistán

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, habló con líderes de Rusia y Pakistán sobre las cláusulas para conducir al fin de la ofensiva bélica que ya cumplió 12 días.

Y en esencia, el reporte de Bloomberg coincide con las declaraciones del mandatario sobre cómo se llegaría a la paz en Medio Oriente.

"Al hablar con los líderes de Rusia y Pakistán, reafirmé el compromiso de Irán con la paz en la región", publicó Pezeshkian en su cuenta oficial de X.

"La única manera de poner fin a esta guerra, provocada por el régimen sionista y Estados Unidos, es reconocer los derechos legítimos de Irán, el pago de reparaciones y garantías internacionales firmes contra futuras agresiones", indicó.

Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran’s commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Iran’s legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026

Rusia es el país que ha intensificado los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto y está en contacto con el liderazgo iraní, señaló el medio Al Jazeera.

Más temprano este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en dos ocasiones que considera la guerra contra Irán como "ganada" pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

Mientras Irán continúa con ataques a objetivos estadounidenses y civiles en diversos países de Medio Oriente, Estados Unidos asegura haber atacado más de 5 mil objetivos en Irán, incluidos unos 60 barcos, que habrían sido destruidos en las últimas 72 horas.

Con información de EFE

ASJ