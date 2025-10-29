Israel Mata a 100 Personas en Gaza en las Últimas Horas y Reanuda Alto al Fuego.

Israel anunció este miércoles 29 de octubre el restablecimiento del alto al fuego en la Franja Gaza tras llevar a cabo ataques aéreos en las últimas horas en todo el territorio palestino, que causaron al menos 100 muertos, incluyendo mujeres y niños, según hospitales locales.

"Al menos 101 muertos han sido trasladados a los hospitales, incluidos 35 niños, varias mujeres y personas mayores, a consecuencia de los ataques aéreos israelíes en menos de 12 horas", declaró Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, una organización de rescate del territorio palestino que opera bajo la autoridad de Hamás.

Fuentes de cinco hospitales del territorio palestino, que recibieron a las víctimas, confirmaron la cifra.

El Ejército israelí informó que "tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas" vuelve a aplicar el cese a los combates en el enclave de Palestina.

"De acuerdo con la directiva del estamento político, y tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas y se neutralizó a terroristas, el Ejército ha reanudado la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás", indicó en un comunicado.

En su nota, el Ejército sostiene que "neutralizaron a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando en organizaciones terroristas que operan en la Franja de Gaza", una versión distinta a la de la Defensa Civil Palestina.

"El Ejército continuará respetando el acuerdo de alto el fuego y responderá con firmeza ante cualquier violación del mismo", concluyó.

Esta oleada de ataques que golpeó de norte a sur el enclave desde las 19.00 hora local de este martes (10:00 horas de CDMX) hasta las 10.00 (1:00 horas de CDMX) de la mañana de este miércoles ha causado además la muerte de al menos siete mujeres, según informaron las morgues de los hospitales del enclave y la Defensa Civil Palestina.

Prevén más muertos

Mohammed Abu Selmia, director del hospital Shifa de la Ciudad de Gaza, indicó que espera que el número de muertos se incremente ya que muchos de los 45 heridos ingresados en su centro -incluyendo 20 menores- están en estado crítico.

El hospital recibió 21 cadáveres, entre los que estaban los de siete mujeres y seis niños, agregó. Esto se suma a las al menos 60 personas que se reportaron muertas anteriormente.

Primero, el hospital Aqsa, en la ciudad central de Deir al-Balah, anunció que recibió al menos 10 cadáveres, incluyendo los de tres mujeres y seis niños.

De acuerdo con la directiva del nivel político, y tras una serie de alcances contra decenas de objetivos terroristas y terroristas, las FDI han comenzado la aplicación renovada del cese al fuego en respuesta a las violaciones de Hamás.



Como parte de los alcances, las FDI y el… — FDI (@FDIonline) October 29, 2025

Sus cuerpos llegaron al hospital durante la noche tras dos ataques aéreos israelíes en la zona.

Más al sur, el hospital Nasser de Jan Yunis dijo que recibió 20 después de cinco ataques israelíes en el área, de los cuales 13 eran niños y dos eran mujeres.

En otro punto del centro del enclave, el hospital Al-Awda reportó que recibió 30 cuerpos, incluyendo 14 niños.

Las ambulancias y pequeños camiones en los que se trasladaron los cadáveres abarrotaron las entradas de los hospitales durante la noche en toda Gaza. En Deir Al-Balah, unos cuerpos fueron llevados en camillas y otros en colchones. Un hombre entró al hospital con los restos mortales de un niño pequeño.

"Atacaron justo al lado de donde estábamos y vimos todos los escombros sobre nosotros y nuestros pequeños", dijo una mujer parada afuera del hospital.

Al amanecer, los palestinos desplazados retiraron los restos de una tienda destruida en el campamento, junto a un cráter causado por el ataque. . Encontraron el cadáver de un niño pequeño y lo envolvieron en una manta.

"¿Qué clase de alto el fuego es este?", se preguntó Amna Qrinawi, una sobreviviente.

Trump respalda a Netanyahu

Los ataques -los más letales desde que la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre- fueron el desafío más serio al frágil acuerdo hasta la fecha.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está de gira por Asia, defendió los ataques señalando que Israel estaba legitimado tras ser agredido al sur de Gaza.

Hamás negó cualquier participación en esa balacera y, a su vez, acusó a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego.

"Los violentos ataques llevados a cabo por Israel en toda la franja son una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", manifestó el grupo insurgente, que pidió a los mediadores que presionen a Israel para que se detenga.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Israel "debería responder" a las acciones que Benjamín Netanyahu, su homólogo israelí, calificó como violaciones al acuerdo de alto al fuego de Hamás, tras los bombardeos en la Franja de Gaza en los que… pic.twitter.com/vlr2u3RHJl — NMás (@nmas) October 29, 2025

Trump dijo a reporteros a bordo del Air Force One este miércoles que Israel "debería contraatacar" cuando sus tropas sean atacadas.

Pero apuntó que confía en que la tregua resistirá la escalada de violencia porque "Hamás es una parte muy pequeña de la paz general en Oriente Medio. Y tienen que comportarse". Si no, serán "eliminados", agregó el presidente estadounidense.

¿Por qué atacó Israel?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que había ordenado al ejército llevar a cabo "potentes ataques" sobre Gaza tras acusar a Hamás de violar el acuerdo. Hamás respondió que retrasaría la entrega del cuerpo de otro rehén.

La orden se produjo después de que el movimiento islamista palestino entregó partes de cuerpos el lunes que, según Israel, eran los restos parciales de un rehén recuperado antes en la guerra.

El primer ministro israelí calificó esta devolución como una "clara violación" del acuerdo de alto el fuego, que exige que el grupo insurgente entregue a los rehenes que siguen en el territorio palestino lo antes posible.

Funcionarios israelíes también acusaron a Hamás de escenificar el hallazgo de esos restos el lunes, compartiendo un video editado de 14 minutos grabado por un dron militar en Gaza.

Israel informó a Estados Unidos antes de los ataques el martes, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir el tema.

Un funcionario militar israelí señaló el miércoles que el soldado murió por "fuego enemigo" contra su vehículo en Rafah el martes por la tarde. El funcionario habló bajo condición de anonimato para poder discutir operaciones militares confidenciales.

Además, indicó que las tropas israelíes en la zona fueron atacadas en numerosas ocasiones el martes mientras trabajaban para destruir túneles e infraestructura de Hamás. Israel identificó al fallecido como el sargento mayor Yona Efraim Feldbaum, de 37 años.

Con información de AGENCIAS

ASJ