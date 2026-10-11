Nuevo Ataque con Proyectil Impacta en la Terminal 4 del Aeropuerto de Riad

Al menos un proyectil impactó este domingo contra la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, en la capital de Arabia Saudí, y provocó un incendio en esta instalación, donde ayer al menos 12 personas murieron y otras 309 resultaron heridas el sábado en un ataque de los rebeldes hutíes del Yemen.

"Un proyectil no identificado impactó la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid. El ataque provocó un incendio y las autoridades competentes están investigando el incidente", dijo en X el portavoz de la coalición militar antihutí liderada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, sin atribuir la acción a ningún grupo.

Previamente, se reportó que explosiones resonaron en la ciudad. Periodistas de la AFP escucharon una fuerte explosión en el centro de Riad, y tres habitantes del norte de la capital reportaron poco después otro estallido.

"Los pájaros enloquecieron tras el ruido. La casa entera tembló", contó a un vecino del barrio de Al Aarid, en el norte de Riad.

El ataque del sábado, el más mortífero ocurrido en suelo saudita en más de una década, representó una marcada escalada en la guerra de Yemen.

Los hutíes de Yemen advirtieron el domingo a las compañías aéreas, a los viajeros y a los trabajadores de los aeropuertos que se mantengan alejados de los aeropuertos sauditas.

"Reiteramos nuestra advertencia a todas las compañías aéreas, expertos, empleados, trabajadores y viajeros para que no usen los aeropuertos ni el espacio aéreo sauditas, ya que son vulnerables a los ataques y se han convertido en un teatro de operaciones para nuestras fuerzas, con la excepción de los aeropuertos de (las ciudades santas de) La Meca y Medina", dijeron los hutíes en una publicación en X.

En ese conflicto, Riad respalda al gobierno reconocido por la comunidad internacional contra los hutíes, un grupo proiraní que se apoderó de extensos pedazos de territorio a orillas del mar Rojo en una ofensiva relámpago el mes pasado.