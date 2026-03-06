Crece Tensión en Medio Oriente: Reportan Explosiones en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad

Este viernes 6 de marzo de 2026 se han reportado explosiones que iluminan el cielo nocturno sobre el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán, en Irán.

Los ataques en la infraestructura clave de la capital iraní suceden en el contexto de una nueva ofensiva aérea estadounidense e israelí. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas mortales o heridos.

También se reportan incendios y humo que invaden la pista y las instalaciones.

Con información de N+

HVI