Rusia Apoya a Irán con Drones, Alimentos y Medicinas Luego de Conversaciones Secretas, Dice FT

Fuentes de inteligencia occidentales afirmaron que Rusia está a punto de completar un envío escalonado de drones, medicinas y alimentos a Irán, en medio de la guerra contra Estados Unidos e Israel.

El diario Financial Times agregó que altos funcionarios iraníes y rusos iniciaron conversaciones secretas sobre la entrega de drones pocos días después de los ataques contra Teherán, el 28 de febrero.

Noticia relacionada: Irán Responde a Propuesta de EUA: Rechaza Plan para Acabar la Guerra y Pone Condiciones

De acuerdo con el medio británico, se espera que los envíos concluyan a finales de este mes de marzo.

Video: Día 26 de Operación Furia Épica: Irán Rechaza Plan de Paz de EUA y Es Revés a Trump

Apoyo letal

Financial Times enfatizó que en caso de confirmarse esta información, sería "la primera evidencia de que Moscú ha proporcionado apoyo letal a Irán desde el inicio de la guerra".

Aunque el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que "hay muchas falsedades circulando", pero admitió que su país mantiene un diálogo continuo con el liderazgo iraní.

Noticia relacionada: Vladimir Putin Reafirma Apoyo "Inquebrantable" de Rusia a Nuevo Líder Supremo de Irán

Además, Rusia reconoció que he enviado ayuda humanitaria vía Azerbaiyán, incluyendo más de 13 toneladas de medicinas, para apoyar a Irán.

Según expertos citados por el medio, Irán ha lanzado más de 3 mil drones de ataque unidireccionales desde el inicio del conflicto, y busca mejorar sus sistemas con la tecnología rusa.

Información de inteligencia

Por otra parte, según el FT, Rusia ha facilitado a Teherán información de inteligencia, imágenes satelitales y datos de objetivos y, desde 2023, produce drones basados en diseños iraníes.

Esta medida permite evadir defensas aéreas y transportar cargas más pesadas, añadió el periódico.

Además, Irán habría pedido sistemas de defensas más avanzados, pero Moscú se negó para evitar una escalada de tensiones con Estados Unidos y por la complejidad del entrenamiento militar.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM