Irán Responde a Propuesta de EUA: Rechaza Plan para Acabar la Guerra y Pone Condiciones

El gobierno de Irán rechazó la propuesta presentada por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la región, al considerar que el plan es "excesivo". En N+ te compartimos las condiciones que puso el régimen iraní.

Frente a la propuesta estadounidense, Irán planteó sus propias condiciones para avanzar hacia el fin del conflicto, entre ellas, están:

Cese total de ataques por parte de Estados Unidos e Israel.

Garantías de que no habrá nuevas ofensivas.

En breve más información.

FBPT