Irán Responde a Propuesta de EUA: Rechaza Plan para Acabar la Guerra y Pone Condiciones
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El régimen iraní puso sus propias condiciones ante el plan que presentó EUA
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El gobierno de Irán rechazó la propuesta presentada por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la región, al considerar que el plan es "excesivo". En N+ te compartimos las condiciones que puso el régimen iraní.
Frente a la propuesta estadounidense, Irán planteó sus propias condiciones para avanzar hacia el fin del conflicto, entre ellas, están:
- Cese total de ataques por parte de Estados Unidos e Israel.
- Garantías de que no habrá nuevas ofensivas.
En breve más información.
FBPT