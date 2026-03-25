Inicio Internacional Medio oriente Irán Responde a Propuesta de EUA: Rechaza Plan para Acabar la Guerra y Pone Condiciones

Irán Responde a Propuesta de EUA: Rechaza Plan para Acabar la Guerra y Pone Condiciones

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El régimen iraní puso sus propias condiciones ante el plan que presentó EUA

Irán ataques

Irán pone condiciones a EUA para detener conflicto. Foto: EFE

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El gobierno de Irán rechazó la propuesta presentada por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la región, al considerar que el plan es "excesivo". En N+ te compartimos las condiciones que puso el régimen iraní. 

Frente a la propuesta estadounidense, Irán planteó sus propias condiciones para avanzar hacia el fin del conflicto, entre ellas, están: 

  • Cese total de ataques por parte de Estados Unidos e Israel.
  • Garantías de que no habrá nuevas ofensivas.

 

En breve más información. 

 

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Conflicto Israel-Irán
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