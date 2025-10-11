Se desploma helicóptero en Huntington Beach, California

Cinco personas resultaron lesionadas este sábado 11 de octubre luego de que un helicóptero se desplomara en la zona costera de Huntington Beach, California, generando momentos de pánico entre los residentes y turistas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos local, dos de los heridos viajaban a bordo del helicóptero al momento del accidente, mientras que las otras tres personas se encontraban en tierra y fueron alcanzadas por los restos de la aeronave o por el impacto del siniestro. Todos los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica; hasta el momento, se reportan en condición estable.

Las autoridades indicaron que el accidente ocurrió cerca del mediodía, a pocos metros de la playa, cuando el helicóptero comenzó a girar sin control antes de estrellarse contra varias palmeras y caer en una zona residencial. En videos difundidos en redes sociales se aprecia cómo la aeronave pierde altitud de manera abrupta, generando una gran nube de polvo y escombros tras el impacto.

Helicóptero Se Estrelló en Festival Cars and Copters en California

Inician investigaciones por el helicóptero desplomado

Equipos de emergencia, incluyendo bomberos, paramédicos y policías, acudieron rápidamente al lugar para sofocar un pequeño incendio y atender a las víctimas. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, que podrían estar relacionadas con una falla mecánica o un error humano.

Las autoridades de Huntington Beach exhortaron a la población a evitar la zona mientras continúan las labores de limpieza y peritaje. El incidente ha causado gran conmoción entre los vecinos y visitantes del popular destino turístico del sur de California.

Historias recomendadas:

Fundador del Tren de Aragua Propone Diálogo de Paz a Gustavo Petro

Mueren Diplomáticos Qataríes en Egipto; Investigan Vínculo con Negociaciones de Paz Israel-Hamas

CLS