Senador de EUA Propone Giro Radical en la Guerra de Ucrania si Putin Rechaza la Paz

El senador republicano Lindsey Graham elevó el tono del debate en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania al advertir que Estados Unidos debería “cambiar drásticamente el juego” si el presidente ruso, Vladimir Putin, se niega a aceptar un acuerdo de paz.

En una entrevista con NBC, el legislador sostuvo que, ante un eventual rechazo del Kremlin, Washington debería optar por una estrategia de máxima presión tanto en el plano militar como en el económico.

Entre las medidas mencionadas, Graham habló de la posibilidad de entregar misiles Tomahawk a Ucrania con el objetivo de atacar fábricas de drones y misiles ubicadas en territorio ruso.

Putin Pide a Ucrania Comprometerse con Propuesta de Paz de EUA

“Yo iría con todo si Putin dice ‘no’”, afirmó el senador, subrayando que, a su juicio, una respuesta contundente sería necesaria para modificar el equilibrio del conflicto y forzar a Moscú a reconsiderar su postura.

Las declaraciones se dan en el contexto de una guerra que se prolonga desde la invasión rusa a Ucrania y que ha redefinido la seguridad europea, tensado las relaciones entre Rusia y Occidente y generado un amplio paquete de sanciones económicas contra Moscú.

Aliado de algo nivel

Estados Unidos ha sido uno de los principales aliados de Kiev, proporcionando ayuda financiera, humanitaria y militar, mientras impulsa esfuerzos diplomáticos para una salida negociada.

Además del componente militar, Graham instó al presidente Donald Trump a endurecer la presión económica si fracasan las negociaciones de paz entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

VIDEO: Traductora Rompe en Llanto tras Testimonio de Niño Ucraniano en Parlamento Europeo

En particular, propuso imponer aranceles a países como China que compran petróleo ruso a precios reducidos, lo que, según críticos del Kremlin, contribuye a sostener los ingresos energéticos de Moscú pese a las sanciones internacionales.

El senador también sugirió confiscar barcos que transporten petróleo ruso sancionado, una práctica que comparó con las acciones emprendidas por Washington en el caso de Venezuela. Esta combinación de sanciones secundarias, aranceles y acciones marítimas buscaría cerrar vías alternativas de financiamiento para Rusia y aumentar el costo económico de la guerra.

Historias recomendadas:

Descartan Intervención de Donald Trump con Eliminación de Fotos del Caso Epstein

Matan a 9 Personas y Hieren a 10 Más en Tiroteo Masivo en un Bar en Sudáfrica