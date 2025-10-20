Ticketmaster Promete Reforma para 'Meter en Cintura' a Revendedores de Entradas para Eventos

Ticketmaster dio a conocer que prohibirá a los usuarios y revendedores crear múltiples cuentas; de esta forma exigirá a los revendedores que usen la verificación de identidad.

Además, implementará herramientas de inteligencia artificial para una "evaluación y cancelación más rápida de los boletos comprados por bots", luego de acusaciones a la plataforma de supuestamente permitir a los revendedores aumentar los precios.

Con este panorama, Ticketmaster limitará a los usuarios y revendedores a una sola cuenta; la medida se cumplirá verificando el número de Seguro Social u otra verificación de identidad, informó la empresa en una carta a los senadores Marsha Blackburn, republicana por Tennessee, y Ben Ray Luján, demócrata por Nuevo México.

También se aseguró que Ticketmaster no dejaría que los revendedores excedan los límites de reventa de boletos de la plataforma.

Ticketmaster también cerrará TradeDesk, una herramienta de inventario diseñada para que los revendedores rastreen sus ventas de entradas, después de que la FTC la acusara de ser una herramienta para ayudar a los revendedores de entradas a estafar a los clientes. Sin embargo, Live Nation negó esta acusación y afirmó que cerraría la herramienta para evitar daños a su reputación.

Rechazan acusación de nexos de Ticketmaster con los revendedores

Se refutaron otras acusaciones de que Ticketmaster se confabula con los revendedores de boletos para subir los precios, señalando que no tendría "ningún sentido económico" porque la reventa representa solo el 3% de los ingresos de Live Nation.

