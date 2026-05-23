Reportan Posibles Detonaciones en Inmediaciones de la Casa Blanca

Alrededor de 30 disparos se registraron la tarde de este sábado 23 de mayo en las inmediaciones de la Casa Blanca, lo que provocó una intensa movilización de agentes federales y corporaciones de seguridad en la capital de Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades del Servicio Secreto de Estados Unidos y de la policía de Washington D. C., las detonaciones ocurrieron cerca del complejo presidencial, por lo que varias calles fueron acordonadas mientras elementos tácticos desplegaban un operativo de búsqueda en la zona.

Las primeras investigaciones apuntan a que los disparos fueron realizados en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Northwest, ubicada a escasos metros de la sede presidencial.

Los reporteros fueron desalojados del Jardín Norte tras los disparos

Durante el incidente, integrantes del cuerpo de prensa que se encontraban en el Jardín Norte fueron evacuados de inmediato hacia la sala de prensa de la Casa Blanca.

Testigos señalaron que agentes del Servicio Secreto ordenaron a reporteros y personal resguardarse mientras gritaban “¡Al suelo!” ante la alerta por disparos.

Uno de los periodistas presentes indicó que las detonaciones parecían provenir del área cercana al Edificio Ejecutivo Eisenhower, parte del complejo de la Casa Blanca.

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