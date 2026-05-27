"Vamos a la Guerra”: Hegseth; ¿Qué es la Coalición de las Américas contra los Cárteles?

“Vamos a ir a la guerra contra los cárteles”, declaró Pete Hegseth, Secretario del Pentágono, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. El secretario de Guerra anunció que el gobierno de Donald Trump combatirá a los cárteles a través del Escudo de las Américas, conocido también en inglés como America's Counter-Cartel Coalition.

El Escudo de las Américas participan países latinoamericanos y del Caribe.

Los países miembros del Escudo de las Américas están liderados por políticos de derecha afines a Donald Trump, como Nayib Bukele, en El Salvador, y Javier Milei, en Argentina.

“Vamos a la guerra”, promete el Pentágono

Pete Hegseth presumió que la inversión en la fabricación de armamento creará un millón de empleos directos en Estados Unidos. El anuncio incluye una renovación de buena parte de las armas del Ejército, así como la inversión en drones, que se han vuelto protagonistas en los campos de batalla en la última década.

Además, el secretario anunció que el Pentágono “irá a la guerra” contra los cárteles, que actualmente son considerados como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense:

“Aseguramos la frontera suroeste, vamos a la guerra contra los cárteles a través del Escudo de las Américas”.

El Secretario de Guerra señaló que Venezuela es parte esencial del plan para mantener la seguridad “en su hemisferio”, aunque el país gobernado aún por el chavismo no es parte del Escudo de las Américas.

Cabe señalar que Pete Hegseth no explicó qué acciones precisas podría llevar a cabo a través de Escudo de las Américas y tampoco mencionó si la posible ofensiva sería por tierra, aire o mar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Raymundo Riva Palacio Comenta Que "Escudo de las Américas" Concretó Un Ejército con 17 Naciones

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas surgió formalmente el pasado 7 de marzo, tras una cumbre celebrada en Florida, donde Donald Trump anunció una mayor colaboración con gobiernos afines de Latinoamérica y el Caribe. La organización incluye por el momento a doce miembros:

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Panamá, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Cabe señalar que Canadá, México, Colombia y Brasil no estuvieron presentes en la reunión.

Después de su anuncio, la cumbre fue criticada por Cuba. El gobierno castrista calificó la iniciativa como “reaccionaria y neocolonial". También Colombia expresó su descontento con la cumbre, así como su exclusión. Al respecto, el presidente Gustavo Petro declaró los países convocados no tienen experiencia en el combate al crimen organizado:

“Me parece que con países pequeños, débiles y sin experiencia, no se puede hacer un escudo”.