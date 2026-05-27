"Vamos a la Guerra”: Hegseth; ¿Qué es la Coalición de las Américas contra los Cárteles?

Pete Hegseth, Secretario de Guerra, anunció que el gobierno de Donald Trump combatirá a los cárteles a través del Escudo de las Américas

Donald Trump y su gabinetePentágono va a la guerra contra cárteles. Foto: Reuters

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Pete Hegseth anuncia que EE.UU. irá a la guerra contra los cárteles. ¿Qué es el Escudo de las Américas y qué países lo integran? Conoce más sobre esta coalición.

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