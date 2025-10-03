Video: Israel Difunde Momento en que Elimina a “2 Terroristas Armados con Lanzadores de Misiles"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron hoy, 3 de octubre de 2025, que eliminaron a dos hombres, quienes presuntamente portaban lanzadores de misiles RPG y que se aproximaban a posiciones militares israelíes.

El hecho quedó captado en un video que difundieron en las redes sociales oficiales de las FDI, en el cual se puede ver a dos hombres avanzando con objetos de gran tamaño en las manos. Instantes después, las tropas israelíes abrieron fuego, provocaron una explosión y una gran columna de humo en la zona.

🎥MIRA: 2 terroristas armados con lanzadores de misiles RPG acercándose a las tropas de las FDI, siendo identificados y eliminados en un alcance preciso. pic.twitter.com/h2ylICDhH7 — FDI (@FDIonline) October 3, 2025

El ejército israelí destacó que la acción se realizó para evitar cualquier riesgo a las fuerzas desplegadas en el área. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los abatidos ni el punto exacto del enfrentamiento.

¿Qué pasa en Gaza hoy?

Israel considera como una amenaza el uso de lanzadores RPG en la región, por ello, las FDI mantienen protocolos de respuesta inmediata para neutralizar este tipo de ataques antes de que puedan concretarse.

En la Franja de Gaza continúa el conflicto que ha dejado decenas de muertos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos amplió hasta el domingo el plazo para que Hamas responda a la propuesta de paz.

Mientras tanto, el Marinette, único barco de la Flotilla Global Sumud que había logrado continuar su ruta hacia Gaza con ayuda humanitaria tras los operativos del jueves, fue finalmente interceptado por fuerzas israelíes. Seis tripulantes fueron arrestados durante la operación de abordaje.

