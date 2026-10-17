Narcotráfico

Detienen en Jalisco a Luis Manuel 'N', 'Ingeniero', por Construir Túneles Transfronterizos

El detenido cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas

El IngenieroGabinete de Seguridad
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