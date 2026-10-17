Detienen en Jalisco a Luis Manuel 'N', 'Ingeniero', por Construir Túneles Transfronterizos

En Zapopan, Jalisco, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de Defensa y Guardia Nacional en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, detuvieron a Luis Manuel “N”, “Ingeniero”, identificado como operador de un grupo delictivo y señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente desde Tijuana, Baja California.

El detenido cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas. Durante la operación se aseguraron armas, droga y un vehículo.

El Gabinete de Seguridad informó en su cuenta de X sobre la detención de “Ingeniero” y aseguró que mantienen acciones coordinadas para detener a operadores criminales, desarticular sus estructuras y debilitar sus capacidades logísticas y operativas.

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El “Ingeniero” pertenee al Cártel Jalisco Nueva Generación, pieza clave en el diseño y construcción de túneles transfronterizos entre México y Estados Unidos.

Fuerzas Federales detuvieron en flagrancia delictiva a Luis Manuel "N" en el municipio de Zapopan, Jalisco. Operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González el "03", Jefe del CJNG.

Durante el operativo se le decomisaron armas, droga y un vehículo. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Guadalajara paradeterminar su situación jurídica.

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