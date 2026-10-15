Detienen a 4 Familiares de 'Carlitos Rugrats', Líder de Célula de 'Los Mayos', en Culiacán

Cuatro familiares de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, objetivo prioritario para México y Estados Unidos y líder de la célula delictiva “Los Rugrats”, vinculada a la facción “Los Mayos”, fueron detenidos este jueves en Sinaloa.

Se trata de Leslie Dennise “N” y Aglaee “N”, presuntas primas de Páez Pereda, las cuales son consideradas operadoras logísticas de la célula delictiva.

En el operativo, en el que se ejecutaron cinco cateos, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Marina y Guardia Nacional (GN), se aseguraron tres armas de fuego largas, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos, dos paquetes con cocaína, dosis de narcótico, dinero en efectivo, tres vehículos, un razer y una motocicleta.

También fueron detenidas Claudia Selene “N” y Francisco Javier “N”, tía y tío de Carlos Alberto Páez. Además, se detuvo a otras tres personas identificadas como Carlota “N”, María Alejandrina “N” y Ana Cristina “N”.

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se precisó que los agentes identificaron diversos inmuebles en las comunidades de Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica, usados como "centros de reunión, coordinación operativa, resguardo de integrantes y apoyo logístico para el desarrollo de actividades ilícitas".

Con las pruebas recabadas, un juez de control concedió las cinco órdenes de cateo correspondientes, por lo que se desplegó un operativo interinstitucional que permitió la detención de siete personas, entre ellas dos mujeres identificadas como operadoras logísticas de la célula delictiva.

El caso cobra relevancia ya que Páez Pereda es considerado un objetivo prioritario para México y Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

El 7 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra Páez Pereda por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y tráfico de drogas.

Según la acusación, la célula produce y distribuye fentanilo, metanfetamina y cocaína, y respalda con armas y hombres a "Los Mayos" en su disputa con "Los Chapitos".

La operación se conoció un día después de que las autoridades de México informaron de la captura, ocurrida el 13 de octubre, de "Wicho", identificado como operador financiero y logístico de "Los Rugrats" y requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con cocaína.

HVI