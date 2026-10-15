Narcotráfico

Detienen a 4 Familiares de 'Carlitos Rugrats', Líder de Célula de 'Los Mayos', en Culiacán

'Carlitos Rugrats', líder de la célula delictiva 'Los Rugrats', es un objetivo prioritario para México y Estados Unidos

Detienen a Cuatro Familiares de 'Carlitos Rugrats' en Operativo de Laguna Colorada, CuliacánElementos del Ejército en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

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