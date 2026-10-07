Vecinos se Quejan por Agua Contaminada en Guadalajara: Tiene Color, Olor y Afecta la Salud

Habitantes de la colonia El Sauz, al sur de Guadalajara, Jalisco, cerraron la avenida Colón, para exigir agua potable.

Al respecto, Carlos, vecino de la colonia El Sauz, indicó: “Que (el gobierno) resuelva el problema del agua no con garrafones, no con curitas, queremos una solución de fondo”.

El lunes, los vecinos mantuvieron bloqueada la vialidad hasta que llegaron policías antimotines.

Vecinos de Isla Raza también cerraron la avenida Colón, a la altura de Jaime Torres Bodet, incluida la estación del tren ligero y habitantes de la colonia Juntitas protestaron sobre la carretera Guadalajara-Chapala.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protestan por Contaminación del Agua Potable en Área Metropolitana de Guadalajara

Durante el fin de semana, unas 14 colonias de cuatro municipios reportaron mala calidad del agua. Como en la colonia La Loma, en Guadalajara.

“Me baño, y también estoy llena de granitos, y me salen cada que me baño”, explicó Martha Cervantes, vecina de la colonia La Loma.

En la colonia Miravalle reportaron que el agua sale con color y olor y esto enfermó a algunos habitantes. El lunes hubo un corte de agua en la zona.

Eva Lidia Durán, vecina de la colonia Miravalle, explicó parte de la problemática: "Huele a puro caño, uno de mis hijos se enfermó del estómago por la misma agua con la que se empezó a lavar los dientes y eso, y de ahí le provocó diarrea y se enfermó".

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que se trata de agua procedente de la presa Las Pintas. En este cuerpo de agua, vecinos reportan una contaminación más aguda que años anteriores.

"Desde toda mi vida he estado aquí, y nunca había presentado esos olores", señaló Efrén Aréchiga vecino de presa Las Pintas.

Sobre el tema, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se pronunció: “La ciudad está viviendo una crisis de agua potable como nunca antes. Este es el tema que hoy preocupa y molesta a miles de familias en la ciudad, y tienen toda la razón. No hemos negado esta realidad, pero tampoco nos hemos quedado cruzados de brazos”.

Las descargas irregulares en el canal que lleva a Las Pintas, dijo, es la causa de la contaminación, por lo que anunció medidas a corto plazo.

“Los expertos nos recomiendan que la mejor decisión es dejar de usar el agua de la presa de Las Pintas y el sistema antiguo de Chapala para abastecer de agua a la ciudad. Si hacemos esto, podremos ver una mejora sustancial en la calidad del agua que recibe la ciudad en las próximas semanas. Es una decisión difícil, pero responsable. Implica que durante los próximos meses tengamos menos agua para distribuir entre todos, pero será agua de mejor calidad”, aseguró el mandatario estatal.

Con información de N+.

LECQ