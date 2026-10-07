Sociedad

Vecinos se Quejan por Agua Contaminada en Guadalajara: Tiene Color, Olor y Afecta la Salud

El posible foco de infección viene, según el gobierno, de descargas irregulares en la presa Las Pintas. Los afectados alistan una megamarcha para exigir medidas definitivas ante este problema

El posible foco de infección viene de descargas irregulares en la presa Las Pintas, según el gobierno.Según el gobierno, el posible foco de infección viene de descargas irregulares en la presa Las Pintas. Foto: N+

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