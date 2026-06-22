¿Cuál es el Nivel del Cutzamala Hoy? Así se Encuentran sus Presas este 22 de Junio 2026

El Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México, se recupera poco a poco de la sequía gracias a las lluvias de la actual temporada. Te decimos el nivel de presas que conforman este importante sistema hídrico hoy, 22 de junio de 2026.

La temporada de lluvias 2026 en el país ha comenzado a beneficiar directamente a este sistema hídrico, el cual es responsable de aportar el 26% del agua potable que se consume en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La infraestructura, que integra procesos de almacenamiento, potabilización y distribución, registra una tendencia de recuperación gradual frente a los niveles críticos observados en años anteriores.

Según los reportes más recientes del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Conagua, el almacenamiento total ha alcanzado el 68.62% de su capacidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Niveles de presas del Sistema Cutzamala

El reporte oficial detalla variaciones en los niveles de almacenamiento de las tres presas fundamentales que integran el Sistema Cutzamala:

Valle de Bravo: Se posiciona como el cuerpo de agua con mayor nivel, operando al 77.42% de su capacidad, con un registro de 305.328 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Presenta un almacenamiento del 64.07%, lo que equivale a 305.328 millones de metros cúbicos.

El Bosque: Registra actualmente el 55.66% de su capacidad, contando con 112.658 millones de metros cúbicos de agua.

En conjunto, el nivel de almacenamiento actual de las presas del Cutzamala es de 536,979,000 millones de metros cúbicos, y tienen un nivel total de 782,521,000 millones de cúbicos.