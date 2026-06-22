¿Cuál es el Nivel del Cutzamala Hoy? Así se Encuentran sus Presas este 22 de Junio 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 22 de junio de 2026

Nivel de presas del Sistema CutzamalaNivel de presas del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Cutzamala, clave para el agua en CDMX y Edomex, mejora su nivel. Valle de Bravo lidera con 77.42% de capacidad. Conoce el estado actual de las presas este 22 de junio de 2026.

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