Circula Falso Comunicado de Suspensión de Clases en Nuevo León por Triunfo de Aldo De Nigris

Luego de que Aldo De Nigris ganó La Casa de los Famosos México 2025, en redes sociales comenzó a circular un falso comunicado presuntamente emitido por la Oficina de Comunicación del Gobierno de Nuevo León donde se informaba sobre la suspensión de clases y actividades laborales este lunes 6 de octubre por el triunfo del regiomontano.

Noticia relacionada: Aldo De Nigris "En Shock" Tras Ganar La Casa de Los Famosos; Comparte Premio con Abelito

Fue a través de su cuenta oficial que el Gobierno de Nuevo León aclaró este mismo lunes 6 de octubre que el comunicado es falso y que no se han suspendido ningún tipo de actividades, ni escolares, ni en el ámbito laboral. Además, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales y cuentas oficiales del Gobierno del Estado y a no difundir información sin verificar antes que sea verdadera.

Video: La Casa de los Famosos México 2025: Así se Vivió el Triunfo de Aldo De Nigris

¿Qué decía el comunicado sobre Aldo De Nigris, el ganador de La Casa de los Famosos México 2025?

El falso comunicado sobre la supuesta suspensión de actividades inicia haciendo mención sobre la participación de Aldo Tamez De Nigris, en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México 2025, programa de televisión en el que ganó el primer lugar este domingo 5 de octubre, razón por la cual, las autoridades habrían designado un asueto oficial a nivel estatal en Nuevo León.

Con esta falsa suspensión de actividades se buscaba conmemorar la fecha de lo que en el falso comunicado definen como “un suceso significativo en el imaginario colectivo de nuestra comunidad”, haciendo referencia al triunfo de Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México 2025, siendo el representante de Nuevo León.

Historias recomendadas:

SHH