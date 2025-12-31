Detienen a Pareja Sospechosa por Homicidio de Abogado del SAT en San Nicolás, Nuevo León

Autoridades del municipio de San Nicolás de los Garza informaron sobre avances relevantes en la investigación del homicidio de un abogado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ocurrido el pasado 19 de diciembre en la colonia Villas de Casablanca, en el estado de Nuevo León. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Municipal, una pareja fue detenida y podría estar relacionada con este crimen.

La detención se logró gracias al sistema de videovigilancia del C4 de San Nicolás, el cual detectó un vehículo presuntamente vinculado con el homicidio mientras circulaba por la avenida Universidad. Tras recibir el reporte, elementos de seguridad que patrullaban la zona ubicaron rápidamente la unidad y procedieron a interceptarla en el cruce de avenida Universidad y calle 18 de Diciembre, en la colonia El Roble.

Video: Detienen a Pareja Presuntamente Relacionada con Ejecución de Abogado en San Nicolás

Les encuentran drogas y armas de fuego

Durante una inspección de rutina, los oficiales encontraron varias dosis de droga, dinero en efectivo, un cargador para arma de fuego con cartuchos útiles calibre 9 milímetros, una báscula digital, teléfonos celulares y un equipo de radiofrecuencia. Ante estos hallazgos, los ocupantes del vehículo fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como Cristian "N", de 39 años de edad, con domicilio en el municipio de Juárez y de oficio mecánico, y Arlet "N", de 29 años de edad, también residente del mismo municipio. El vehículo en el que viajaban fue asegurado, ya que presuntamente habría sido utilizado en el homicidio del abogado.

La Secretaría de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de los trabajos de investigación para esclarecer el caso y reiteró que se continuará con las indagatorias para determinar la responsabilidad de los detenidos. Las autoridades informaron que, conforme avance el proceso, se darán a conocer más detalles sobre este hecho que ha generado preocupación entre la ciudadanía de San Nicolás de los Garza.

