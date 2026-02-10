Reactivarán Paso Gratis en Caseta al Aeropuerto de Monterrey por Tráfico en Miguel Alemán

Autoridades de Nuevo León informaron que volverán a habilitar el paso gratuito por la caseta de la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Esta medida ya había sido aplicada el pasado 18 de octubre, pero concluyó a inicios de 2026. Será durante el mes de febrero cuando nuevamente se brinde este apoyo a los automovilistas.

La decisión busca aliviar el congestionamiento vial que se registra en la avenida Miguel Alemán, paso que atraviesa varios municipios del Área Metropolitana de Monterrey y que actualmente presenta reducción de carriles debido a las obras de construcción de la Línea 6 del metro de Monterrey.

La apertura de la caseta se aplicará a partir de este miércoles 11 de febrero, a las 11:00 de la mañana. El paso será completamente gratuito y podrá ser utilizado por automovilistas que se dirijan a distintos puntos del municipio de Apodaca.

¿Cuánto tiempo será gratuito el paso en la caseta al Aeropuerto de Monterrey?

Esta acción forma parte de un plan integral de movilidad para reducir afectaciones viales y mantener la circulación lo más fluida posible en las zonas donde continúan los trabajos del metro. Autoridades no señalaron por cuánto tiempo estará habilitado este apoyo.

Según las autoridades estatales, la construcción de la Línea 6 del metro de Monterrey se encuentra en su etapa final. Este monorriel conectará al Aeropuerto Internacional de Monterrey con la estación de la Línea 1 del metro, específicamente con la estación Y Griega. Ciudadanos han expresado que estos trabajos han causado que el tráfico en el Área Metropolitana de Monterrey empeore, provocando que los traslados sean más largos.

DAGM