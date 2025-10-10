Cirujano de Monterrey Investigado por Muerte de Joven Durante Cirugía Estética se Ampara

El médico cirujano presuntamente responsable de la muerte de Jacqueline Yamileth Briones Torres, joven de 25 años originaria de Saltillo, no ha sido detenido debido a que cuenta con un amparo que impide su aprehensión, informaron autoridades estatales. Al término de la mesa de seguridad, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, señaló que se está buscando revertir el recurso legal para ejecutar la orden de aprehensión en contra del médico.

“El doctor está bajo los efectos de una suspensión de un amparo y se está agotando ese procedimiento”,

Javier Flores Saldívar, Fiscal General de Justicia Nuevo León

Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto, cuando la joven falleció tras someterse a un procedimiento estético en el Edificio Médico de Especialidades, ubicado sobre la calle Hidalgo, en la colonia Obispado de Monterrey.

De acuerdo con los peritajes, a la víctima se le localizaron laceraciones en el hígado y pulmones, lo que derivó en su muerte, presuntamente por negligencia médica. Flores Saldívar recordó que la investigación fue judicializada desde los primeros días de septiembre y que, además del doctor, también están siendo investigadas tres enfermeras que habrían participado en la intervención quirúrgica.

“Es un procedimiento en el que, como un medio de defensa, tiene una suspensión en la que no puede ser detenido”,

reiteró Javier Flores Saldívar, Fiscal General de Justicia Nuevo León

Clínica Estética Bajo Investigación por Muerte de Joven Saltillense

Jacqueline Yamileth había viajado desde Saltillo, Coahuila, con el objetivo de someterse a una cirugía estética para mejorar su apariencia. Según los reportes preliminares, la intervención fue realizada por un médico, aparentemente originario de Tamaulipas, quién practica este tipo de procedimientos en el estado de Nuevo León. La cirugía se realizó la noche del martes 12 de agosto, aproximadamente a las 8:00 p.m., en una clínica estética presuntamente establecida en el mencionado edificio médico.

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta la investigación con el fin de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados en la muerte de la joven.

Brian Samaniego / Noticias N+