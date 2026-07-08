Víctor "N", Exdirector de Pemex, Se Queda en Prisión por Caso de Violencia Familiar

El exdirector de Petróleos Mexicanos quedará recluido en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, Morelos, en espera de que se defina su situación jurídica

Audiencia Exdirector de Pemex

Destacado

Víctor 'R', exdirector de Pemex, enfrenta su audiencia inicial tras ser detenido por violencia familiar en CDMX. ¿Qué pruebas presentará la Fiscalía?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+