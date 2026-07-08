Víctor "N", Exdirector de Pemex, Se Queda en Prisión por Caso de Violencia Familiar

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor "N", se quedará recluido en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, Morelos, en espera de que se defina su situación jurídica.

Así fue resuelto por la juez Consuelo Correa Ortiz, quien presidió la audiencia inicial del exfuncionario federal, acusado de los delitos de violencia familiar y violencia vicaria dolosas, en contra de su esposa y denunciante María Felicia Jiménez Lavié.

En esta primera audiencia, Víctor "N" se presentó esposado y vestido con la misma ropa que portaba al ser detenido la tarde del martes en la Ciudad de México.

Así fue la audiencia del exdirector de Pemex

Luego de la detención del exdirector de Pemex, Víctor "R", ocurrida anoche en la colonia Narvarte, Ciudad de México, por violencia familiar, hoy se llevó a cabo su audiencia inicial.

Con cinco minutos de retraso comenzó dicha audiencia. Aunque sus abogados solicitaron que fuera privada para los medios de comunicación, el juez lo rechazó.

El exfuncionario salió esposado de ambas manos y al ser interrogado por personal de la sala se dijo desempleado y enfermo de hipertensión. Se decretó un receso de media hora para que los abogados conozcan la carpeta de investigación.

Previo al inicio de la audiencia, su abogado, quien no fue identificado, señaló que el delito de violencia familiar no amerita prisión preventiva, la Fiscalía de Morelos presentará las pruebas hoy para sustentar la acusación.

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¿De qué se le acusa?

La Fiscalía de la CDMX, en coordinación con la Fiscalía de Morelos, ejecutó una orden de aprehensión contra el exfuncionario público federal. Es investigado por su probable participación en hechos constitutivos de violencia familiar cometidos en agravio de su pareja.

En marzo de 2026 la víctima se encontraba con el imputado en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión. A partir de estos hechos, la Fiscalía de Morelos estableció la probable participación de Víctor “R” y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.