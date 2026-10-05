¿Cierre en la Autopista México-Querétaro Hoy? Afectaciones Este 5 de Octubre 2026

Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta autopista, una de las más importantes que conectan con el centro del país.

La México-Querétaro es una de las carreteras más transitadas del país y donde más accidentes ocurren en sus casi 200 kilómetros, por donde diariamente circulan, en promedio, 84 mil autos.

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Afectaciones en la autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este lunes, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) han reportado las siguientes afectaciones:

Carga vehicular del km 33 al 42, en dirección a las CDMX, sin reporte de accidente a las 7:42 horas.

Además, durante la noche de ayer se registró cierre parcial de circulación en el km 187, dirección Querétaro, por un accidente reportado a las 21:43 horas.

Toma en consideración que durante las primeras horas de este lunes, se registró un accidente vehicular en el segundo piso de Periférico, a la altura de Mixcoac, donde varios automóviles estuvieron involucrados en el percance.

Con información de N+

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