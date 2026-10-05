Tráfico vehicular

¿Cierre en la Autopista México-Querétaro Hoy? Afectaciones Este 5 de Octubre 2026

Así está el tránsito en la vía que conecta con el centro del país, de acuerdo con el reporte de autoridades

Autopista México-QuerétaroAutopista México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención conductores: La México-Querétaro, una de las vías más transitadas, tuvo un cierre parcial anoche. Mantente informado con N+ para evitar contratiempos.

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