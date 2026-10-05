Cierran Tramo del Bulevar El Mirador por Reparación de Socavón en Tijuana

El Ayuntamiento de Tijuana realizará un cierre a la circulación vehicular en un tramo del bulevar El Mirador debido a un socavón detectado en la vialidad, por lo que se llevarán a cabo trabajos de reparación en la zona.

La restricción comenzará el lunes 5 de octubre y permanecerá hasta el jueves 15 de octubre, en la gasa de acceso a la colonia El Mirador, en el sentido de Playas de Tijuana hacia la Zona Centro.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el socavón está relacionado con una afectación en la infraestructura pluvial derivada de daños ocasionados por la quema de tubería.

El tramo permanecerá cerrado durante los trabajos en un horario de 8:00 a 15:00 horas, con el objetivo de realizar las labores necesarias y garantizar condiciones seguras para quienes transitan por el sector.

Como ruta alterna, los automovilistas que se dirijan desde Playas de Tijuana hacia la colonia El Mirador deberán continuar hasta el Nodo Independencia, tomar el retorno hacia Playas de Tijuana y posteriormente utilizar la salida hacia el puente El Mirador para ingresar a la colonia.

El Gobierno Municipal recomendó a los conductores salir con tiempo para evitar demoras en sus traslados, conducir con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones viales mientras se desarrollan los trabajos.

APG