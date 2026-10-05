Tráfico vehicular

Cierran Tramo del Bulevar El Mirador por Reparación de Socavón en Tijuana

Se recomienda a los conductores a salir con tiempo para evitar demoras en sus traslados y respetar los señalamientos

Cierran Tramo del Bulevar El Mirador por Reparación de Socavón en TijuanaCierran Tramo del Bulevar El Mirador por Reparación de Socavón en Tijuana | Foto: Ayuntamiento de Tijuana

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