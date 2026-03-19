¿A Qué Hora Cierra Registro a la Beca Rita Cetina Primaria? Link para Recibir Apoyo de $2,500

Última llamada. Hoy 19 de marzo cierra el registro a la Beca Rita Cetina Primaria, que entrega 2,500 pesos de apoyo económico para útiles y uniformes a alumnos de 1° a 6° grado, y en N+ te decimos hasta qué hora estará abierta la plataforma para inscribir a tus hijos.

La página de inscripción al apoyo universal del Gobierno de México permanece abierta desde el pasado 4 de marzo, y dado que la Llave MX es uno de los requisitos obligatorios, ya te explicamos cómo debes hacerla.

Además, para aquellos alumnos que ya reciben la antigua Beca Benito Juárez, aclaramos si es necesario que hagan inscripción a este nuevo apoyo económico, según lo que indica la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México (CNBB).

Es muy importante que al finalizar el trámite descargues y guardes el comprobante que se genera, toda vez que éste servirá como respaldo de que tu hijo si realizó el proceso de registro en tiempo y forma.

Video: Vence Plazao para Gestión Trámite Beca Rita Cetina Bienestar Marzo 2026

¿A qué hora cierra el Registro a la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

Si aún no has completado los pasos necesarios para obtener este apoyo por 2 mil 500 pesos, tienes hasta las 23:59 horas de este jueves 19 de marzo de 2026 para completar el trámite.

Julio León, coordinador Nacional de las Becas para el Bienestar del Gobierno de México, recordó a papás y tutores sobre el horario para completar el registro en la plataforma de la Beca Rita Cetina.

De hecho, para auxiliar a los papás a realizar la inscripción de los pequeños, se habilitaron unos módulos del Bienestar donde es posible completar el registro. Y en una nota previa ya te dimos a conocer el horario y dirección de éstos.

Link de registro a la Beca Rita Cetina Primaria para Marzo 2026

Al dar clic en este enlace www.becaritacetina.gob.mx, los papás de los estudiantes pueden hacer el registro para recibir los 2 mil 500 pesos del pago único para apoyo de útiles escolares.

Una vez en la plataforma debes seguir los siguientes pasos:

Da clic en Iniciar Sesión con Llave MX

Ingresa tu número celular o correo electrónico y contraseña

Da clic en 'continuar' y comparte un par de datos necesarios para tu solicitud

Da clic en 'Registrarme'

Elige una identificación oficial de la lista y súbela digitalizada

Ingreso los datos de tu domicilio

Elige y sube un comprobante de domicilio digitalizado

Acepta el aviso de privacidad

Selecciona 'Guardar Registro'

Te aparecerá un mensaje con la confirmación de registro, da clic en "aceptar".

Para continuar con el registro de estudiantes, debes:

Dar clic en la opción "Registrar estudiante"

Escribir su CURP

Dar clic en 'No soy un robot' y luego validar CURP

Cargar automáticamente sus datos

Seleccionar el parentesco con el o la estudiante

Ingresar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la Primaria

Llenar el nivel educativo, turno y grado

Marca la casilla de aceptar con la leyenda del manifiesto bajo protesta de decir verdad

Selecciona Guardar y Continuar



Video: Madrugan Adolescentes y Padres de Familia por Beca Benito Juárez en Guadalupe Nuevo León

Historias Recomendadas