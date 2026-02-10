Activarán Alerta Sísmica: ¿Por Qué Habrá 3 Simulacros en 2026 y Cuándo Serán? Fechas y Horarios

En medio de un año en el que ha sonado en al menos tres ocasiones la alerta sísmica por registro de temblores de gran, se ha confirmado que se activará más veces este 2026, pero en esta ocasión por tres simulacros que ya están programados y aquí te compartimos los horarios y fechas.

Fue el 2 de enero pasado que se registró el primer sismo de intensidad suficiente para activar la alarma. A raíz de ese evento, se han registrado 6 mil 687 réplicas —según el corte de este 10 de febrero—, la más fuerte de todas, la de magnitud 5.0, ocurrida el 16 de enero.

Este domingo 8 de febrero 2026 sucedió nuevamente: un sismo de magnitud 5.7 sacudió el territorio mexicano, pero en esta ocasión el epicentro se localizó en Puerto Escondido, Oaxaca.

Video: Sismo de 5.7 Sacude Oaxaca sin Provocar Daños Mayores ni Lesionados

¿Cuándo y a qué hora sonará la alerta sísmica?

Este martes 10 de febrero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que se realizarán tres simulacros sísmicos durante 2026, como parte de ls estrategia de protección civil y gestión integral de riesgos.

El primero se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero a las 11:00 de la mañana y, por primera vez, será un simulacro metropolitano coordinado con el Estado de México.

Así que hago una convocatoria a la ciudadanía, a participar en este simulacro. Es la primera vez que nos coordinamos con el Estado de México, para tener un simulacro metropolitano. Y lo hacemos porque, como siempre decimos, cada vez más, la CDMX es parte de una gran metrópoli

La proyección con fines preventivos tendrá una hipótesis de un sismo de magnitud 7.2, con epicentro en Oaxaca y con posibles daños en viviendas, infraestructura, edificios e instalaciones estratégicas.

Los tres simulacros sísmicos planeados para este año en Ciudad de México son:

Miércoles 18 de febrero 2026 - 11:00 horas

Miércoles 6 de mayo 2026 - Hora, por confirmarse

Sábado 19 de septiembre 2026 - 11:00 horas

Nota relacionada: Gobierno Someterá a Consulta Pública la Alerta de Sismo que Llega a los Celulares en México

¿Qué hacer durante un alertamiento sísmico?

Al sonar la alerta sísmica, mantén la calma y si te encuentras en pisos bajos y te es posible, evacúa el inmueble y sigue las rutas de evacuación previamente establecidas.

En caso de encontrarte en un piso alto y no tienes tiempo de salir, colócate en la zona de menor riesgo previamente establecida.

Implementa tu Plan Familiar o sigue los protocolos de tu Programa Interno de Protección Civil y acata las indicaciones de los brigadistas.

Si puedes, apaga interruptores de luz, cierra llaves de paso, de agua y gas.

No corras, muchos accidentes ocurren durante una evacuación desordenada.

No grites, contagias a otras personas y eso puede generar pánico y caos durante la evacuación.

No empujes, puedes lesionar o lastimar a las personas que van evacuando, dales tiempo de salir.

Historias recomendadas:

¿Por Qué No Sonó Alerta Sísmica en mi Celular? Esto Debes Hacer para Recibir Mensaje por Sismo

¿Va a Temblar Otra Vez en CDMX? Fecha y Hora en que Volverá a Sonar la Alerta Sísmica en 2026

¿Quiénes Sí y No Pueden Ponerse Vacuna Contra Sarampión? Lista de Personas Rechazadas en Módulos

DMZ