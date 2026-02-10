Gobierno Someterá a Consulta Pública la Alerta de Sismo que Llega a los Celulares en México

Debido a que la alerta de celular por sismos pone a temblar a los mexicanos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), dio a conocer hoy 10 de febrero de 2026, que se someterá a consulta pública el mensaje que aparece en los dispositivos móviles.

Video relacionado: Sismo de 5.7 Sacude Oaxaca sin Provocar Daños Mayores ni Lesionados

#ComunicadoDePrensa

CRT invita a la población a participar en la #ConsultaPública para modificar el mensaje de alerta en celulares.



🔗 https://t.co/ozVomvt1M6



Consulta pública: https://t.co/KjoXBYfVcZ pic.twitter.com/NoUvNWwPQG — CRTGobMX (@CRTGobMX) February 10, 2026

A través de un comunicado, la dependencia invita a participar en la consulta pública sobre la propuesta de modificación a los lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común.

Video. ¿Por Qué Hay Tantos Sismos en Septiembre y en Distintas Alcaldías CDMX?

¿Cómo votar en la consulta sobre la alerta de sismos en celulares?

Para participar en la consulta sobre la alerta de sismos en celulares, se puede hacer dando clic en https://portal.crt.gob.mx/consultapublica; y se debe tomar en cuenta que finalizará el 16 de febrero de 2026.

Así será la consulta pública de mensaje de alerta en emergencias

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informa que, el 29 de enero, se aprobó para consulta pública la actualización del mensaje del Protocolo de Alerta Común para todos los teléfonos celulares en caso de emergencia, con el objetivo de modificar la leyenda de “Alerta Presidencial” que se encuentra predeterminada por los fabricantes en el sistema operativo de sus equipos.

¿Habrá nuevos mensajes de alerta?

Se prevé que, a finales de febrero de 2026, el Pleno de la Comisión contará con los lineamientos definitivos con los nuevos mensajes de alerta, y se garantice que sirvan a la población como instrumentos de protección civil y gestión de riesgos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI