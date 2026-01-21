 Acusan que Collares de Monitoreo Asfixian a Osos en Monterrey; Autoridades Explican Qué Pasa.

Vecinos de Monterrey acusaron que los osos de la zona se asfixian con collares de monitoreo que les fueron colocados por personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVSNL), sin embargo, las autoridades explicaron por qué sucede esto.

La denuncia de usuarios en redes sociales se dio luego de viralizarse un par de videos en que se ve a un ejemplar aparentemente incómodo con el dispositivo, sugiriendo que les estorbaba o los ahorcaban.

Uno de los avistamientos fue reportado en Sierra Alta, el exclusivo fraccionamiento residencial del sector conocido como Rincón del Valle.

En un video compartido en Facebook el 19 de enero se observa que el animal bosteza y se sienta, aunque el collar aparece muy presionado sobre el cuello, remarcado por el pelaje alrededor. Un hombre que captó la escena precisó que era una osa acompañada de sus crías.

"Sí, es la mamá, pero le queda muy apretado ya el collar y ya no puede respirar, hay que hablarle a las autoridades para que vengan y lo revisen", comentó mientras grababa.

Los usuarios que comentaron la publicación coincidieron en que el marcador telemétrico estaba muy ajustado. Se cuestionaron sobre la medida, acusaron maltrato animal porque dijeron que lo estaban "ahogando" y lamentaron ver el sufrimiento.

Otro clip mostró cómo la osa caminaba por el fraccionamiento con tres oseznos, supuestamente buscando comida y con la siguiente pregunta: "¿Le aprieta el collar?".

¿Qué respondieron las autoridades?

Este martes 20 de enero, un día después de la denuncia de los vecinos, y luego de que el video en Facebook alcanzara casi medio millón de visualizaciones y cerca de 900 comentarios y reposteos, PVSNL respondió sobre la situación.

No se trató de un comunicado oficial, sino la respuesta a una usuaria que comentó que una osa estaba en problemas por su collar. La denuncia ciudadana se realizó en la publicación que informó el cierre del Club Hípico La Silla, debido al incumplimiento del manejo adecuado de residuos que provoca atracción de osos negros.

En su posicionamiento, PVSNL afirmó que los collares no dañan a los osos y que son expandibles a medida que el animal crece. La autoridad dijo que si el dispositivo fuera molesto, los mismos ejemplares tratarían de retirarlos.

"Te informamos que los collares están hechos para que, al momento de apretarse (sea contra las ramas o por el crecimiento del oso) se abra el espaciador, y son los mismos que se usan en todo el mundo", subrayaron.

"En caso de asfixia, el ejemplar mostraría irritabilidad y trataría de quitarse el collar", argumentaron.

PVSNL añadió que los collares sirven a los especialistas para dar seguimiento a los signos vitales del oso y protegerlo ante ataques de cazadores furtivos. Señaló que el riesgo real para los osos en la zona urbana es el consumo de basura.

"Collar no le hace daño al oso"

En el mismo sentido se pronunció el diputado local de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y exdirector de Parques y Vida Silvestre, Glen Alan Villarreal Zambrano, quien aseguró que los collares de monitoreo utilizados en osos negros no les causan daño, sino que son una herramienta para su protección y seguimiento.

Es importante decirlo, este collar no le hace daño al oso, al contrario, lo protege. Gracias a este collar se le pueden dar seguimiento a los signos vitales al camino del oso y estarlo cuidando de accidentes, de cazadores furtivos, de lo que sea

De hecho, mucha gente que le quisiera hacer daño a un animal protegido cuando ve que trae collar, no le hace daño

Indicó que los collares cuentan con mecanismos de seguridad que hacen que se rompan si se ajustan de más y que son los mismos que se usan en Canadá y Estados Unidos. Insistió en que el daño para estos animales es que coman basura, porque eso los "envenena", por lo que llamó a la ciudadanía a ser responsable en el manejo de deshechos.

Lo que le hace daño a este oso es que nosotros, los ciudadanos, no estamos siendo responsables con nuestros desechos y se los dejamos ahí y se está envenenando comiendo plástico, comiendo cosas que no debe de estar comiendo y además habituándose, porque un oso que está comiéndose la basura de la ciudad es un oso que le pierde el miedo a las personas, que le pierde el miedo a los carros y eventualmente va a morir o envenenado o atropellado

PVSNL ha implementado collares satelitales (GPS) y aretes para rastrear los movimientos de los osos, estudiar su comportamiento y prevenir conflictos en zonas urbanas como la colonia Satélite o Chipinque.

Cuando un oso interactúa frecuentemente con humanos, es capturado y sedado. Se le coloca un collar satelital para conocer su ubicación en tiempo real y un arete numerado para identificación visual.

En diciembre de 2024, Nuevo León implementó el primer protocolo mundial para gestionar la interacción entre humanos y osos.

