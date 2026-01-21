Trump Cambia de Avión y Viaja a Davos; Llegará Con 3 Horas de Retraso, Dice Bessent .

El presidente estadounidense, Donald Trump, reanudó su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, la madrugada de este miércoles 21 de enero, después de que un problema eléctrico "menor" obligara a su avión a regresar a una base aérea, constató un periodista de la AFP.

Trump y su comitiva cambiaron de aeronave en la Base Conjunta Andrews y despegaron de nuevo poco después de las 23:00 horas, tiempo de CDMX, unas dos horas y media después de su salida inicial.

En Suiza, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que el mandatario llegaría tres horas tarde.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había reportado el regreso del Air Force One, que aterrizó poco después de las 23:00 horas, tiempo de Washington.

Periodistas que viajaban con Trump informaron que las luces de la cabina se apagaron brevemente después del despegue.

En Davos, se espera que el magnate republicano se encuentre con líderes europeos en medio de las tensiones por su intento de apropiarse de Groenlandia.

Con su clásica librea azul y blanca, el Air Force One es probablemente el avión más icónico del mundo y un símbolo instantáneamente reconocible de la presidencia estadounidense.



