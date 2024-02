El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que en su gobierno no se silencia a nadie e informó que ordenó una investigación a fondo sobre el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva la semana pasada, para saber qué sucedió, quiénes participaron, quiénes lo ordenador y con qué propósitos.

Durante su conferencia mañanera, expuso que se deben abordar todas las hipótesis y que la única que se debe descartar es que su gobierno sea represor.

“El gobierno que yo represento no es un gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es a la vida”, expresó.

El mandatario nacional reiteró que son dominio público las diferencias que tiene con el comunicador, pero hizo énfasis en que nadie debe ser víctima de una agresión, "por eso mi solidaridad con él”.

Incluso pidió a la ciudadanía apoyar a las autoridades en caso de tener información sobre el caso. “Si escucharon algo, vieron algún movimiento, conocen a alguien, ayúdenos […] La mejor recompensa es que nos van a ayudar mucho a evitar, —si es que existe—, un plan de desestabilizar la vida pública del país”.

Lo anterior, debido a que el presidente refirió que podría estar detrás un grupo contrario al gobierno, para afectarlo.

“En este caso en particular, les diría que además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente —si existiera esa intención—, causaría para afectar a nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, ni mandar a hacer una cosa así, es cuestión de convicciones”.

También podría tratarse de un grupo de la delincuencia, en respuesta a un reportaje que circuló 3 o 4 días antes de los hechos, expresó.

AMLO explicó que es la Fiscalía de la Ciudad de México la que está llevando a cabo la investigación, manifestó su confianza en dicha autoridad y dijo que “hay avances”.

México: uno de los países más violentos para periodistas

