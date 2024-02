AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 19 de Diciembre de 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció hoy, 19 de diciembre de 2022, su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Como cada lunes, se presentó el “¿Quién es quién en los precios de la gasolina?”, un reporte semanal sobre los combustibles.

La mañanera en breves

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la sociedad su apoyo en caso de tener información sobre el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva; “la mejor recompensa es que nos van ayudar mucho a evitar, si es que existe, un plan de desestabilizar la vida pública del país”. López Obrador envió un mensaje de Navidad a los mexicanos, deseó que “estemos contentos, felices, que no haya enfermos en las familias, que no tengamos que padecer ningún tipo de tristezas”. Al ser cuestionado sobre si seguirá brindando sus conferencias mañaneras, el presidente dijo que a los adversarios no les gustan, pero a la mayoría de la gente sí; “es un ejercicio de la libertad de manifestación, de expresión de las ideas”. Indicó que analizará si los fines de semana también realiza su rueda de prensa. AMLO dio a conocer que el canciller Marcelo Ebrard estará presente en la rueda de prensa de mañana para informar sobre la agenda de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Caso Ciro Gómez Leyva

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ordenó una investigación a fondo sobre el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva la semana pasada, para analizar todas las hipótesis y señaló que “hay avances”.

Recordó las diferencias que tiene con el comunicador, pero hizo énfasis en que “el gobierno que yo represento no es un gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos, y el principal derecho humano es a la vida”.

“Nadie debe ser víctima de una agresión, por eso mi solidaridad […] Él sabe perfectamente, me conoce, sabe por qué tenemos diferencias”.

“No va a haber cuesta de enero”

Al enviar sus deseos de Navidad a los mexicanos, López Obrador afirmó que “no va a haber cuesta de enero”, aunque llamó a la gente a ahorrar, a regalar afecto y no comprarlo.

“Por lo que a nosotros corresponde, vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario, que no aumenten los precios, que no haya carestía. No va a haber cuesta de enero porque la primera semana empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores, con 25% de aumento […] Todo esto para que estemos contentos”, mencionó.

2,000 afectados en concierto de Bad Bunny

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó que tras analizar videos de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Azteca, se descartó que se tratara de “doble venta” de boletos; Ticketmaster señaló que fue un problema por la intermitencia en la señal de los aparatos que registran los boletos, dijo.

También indicó que en total se registraron 2 mil afectados, y que éstos ya comenzaron a recibir el 100% de reembolso más un 20% de indemnización. “Pudimos constatar que ya empezaron a recibir el reembolso y la indemnización. Cualquiera que no haya sido resarcido puede buscarnos en Profeco”, agregó.

¿Quién es quién en los precios de la gasolina?

Sheffield también presentó la sección de los lunes sobre el costo de las gasolinas, el gas y la canasta básica. Informó que los precios promedio de la última semana fueron: Gasolina Magna: 21.78 pesos | Gasolina Premium: 24.01 pesos | Diésel: 23.57 pesos.

Mencionó que el incentivo fiscal para combustibles bajó: 24.4% para gasolina regular; 0% para gasolina premium y 66.9% para diésel.

