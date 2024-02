Durante la megamarcha que encabezó ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le dieron abrazos, comida y hasta le querían regalar un gallo; fue un trayecto con empujones de gente que es “pura pasión” y “se lanza fuerte”. Pero no se quebró ni un vidrio, fue “saldo blanco”, dijo el mandatario en su conferencia mañanera de este lunes.

Agradeció a todas las personas que acudieron a una movilización que “volvió a dejar de manifiesto la bondad y la generosidad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla: si se atiende al pueblo, la gente responde”, dijo.

Te recomendamos: Así Fue la Marcha por 4 Años del Gobierno de AMLO

López Obrador también destacó la participación de “muchísimos” jóvenes y celebró que los negocios estuvieran abiertos, algunos incluso prestando el servicio de los sanitarios.

“Hubo llantos, besos, abrazos, bendiciones, panes, tamales, querían que yo recibiera un gallo… La gente muy, muy contenta, muy consciente de la importancia y del momento histórico que estamos viviendo, y muy respetuosa, ni siquiera consignas en contra de nuestros adversarios, no escuché nada, nada del INE, es otra cosa”.

Marcha a cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reuters

De acuerdo con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a la marcha acudieron alrededor de 1.2 millones de personas.

“Sí esperaba esa respuesta. Eso mismo, pero en pequeño, es lo que constato en mis giras”, comentó López Obrador.

El presidente se dijo muy feliz por la movilización y también agradeció a los 22 gobernadores, a diputados, senadores, empresarios y miembros del gabinete que acudieron.

Video: Marcha de AMLO y su Impacto Político

“Tengo muchos deseos de vivir”

Al ser cuestionado sobre el amplio trayecto recorrido el día de ayer y sobre por qué declinó usar el automóvil para llegar al Zócalo, López Obrador comentó que se sentía bien y que, aunque ya está “chocheando”, aún podía hacerlo.

“Tengo muchos deseos de vivir. La ciencia, la naturaleza, el creador y la suerte nos van a permitir que terminemos esta misión, esta tarea, ya no falta mucho: 21 meses”.

A la marcha acudieron alrededor de 1.2 millones de personas. Foto: Reuters

Video: Marcha de AMLO y su Impacto Político

¿La última marcha de AMLO?

López Obrador no descartó que pueda haber otra movilización, quizá para su quinto informe de gobierno, pues “no sabemos qué nos depare el destino”.

Sin embargo, enfatizó en que después de que termine su mandato no volverá a participar en ninguna marcha ni en ningún acto público: “Como expresidente no. Me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato. Me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social”.

El presidente dijo que escribirá un libro antes de terminar su sexenio para explicar el “humanismo mexicano”, como definió ayer al modelo de gobierno de la Cuarta Transformación. “Y ya no vuelvo a publicar hasta dos o tres años adelante”.

Mira aquí la conferencia mañanera completa:

Con información de N+

SPB