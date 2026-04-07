Aspirantes a Consejeros del Instituto Nacional Electoral Presentan Examen

Este lunes se llevó a cabo el examen de conocimientos a los aspirantes a ocupar las tres consejerías electorales del INE que quedaron vacantes desde el fin de semana pasado.

369 aspirantes ingresaron al Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados para responder por escrito 100 preguntas del examen, de opción múltiple, en un plazo de dos horas.

El primero en salir fue Hidalgo Victoria Maldonado, especialista en materia electoral, quien indicó:

“Fue un examen con hojas, no fue en computadora sino en hojas y había que ir rellenando la respuesta que uno considerara correcta, era de opción múltiple, 100 preguntas, nos dieron dos horas para contestar, en mi caso la terminé como un poquito más de una hora, más o menos”

Los aspirantes fueron evaluados en 9 materias:

Constitucional

Gubernamental

Electoral

Derechos Humanos y Perspectiva de Género

Fiscalización

Marco Constitucional en materia electoral

Sistema de Gobierno y Partidos Políticos

Instituciones y Procedimientos Electorales

Historia Electoral del México contemporáneo

Por su parte el aspirante a consejero electoral del INE, Hernán González Salas, indicó:

“Salgo muy contento, un examen bastante bien estructurado, enfocado totalmente en la materia electoral y con un buen sabor de boca, da gusto presentar un examen de ese tipo”

Confianza

Los entrevistados dijeron confiar en este proceso de selección, como Héctor Herrera Ocampo quien señaló:

“Confío muy bien en el proceso, hoy tenemos un cambio democrático muy bueno, hoy tenemos una estructura, hoy somos convocados la sociedad en general”

En tanto, Luis Alberto Hernández Morales, otro aspirante a consejero electoral del INE, respondió ante la pregunta sobre si existe ‘dados cargados’:

“No, me parece que aceptamos las bases, ya sabemos cómo es este proceso, como ha sido en años anteriores y habrá que estar a la espera de los resultados, ojalá logremos estar ahí en la entrevista”

Y es que algunos han sido señalados por su cercanía con la actual presidenta del INE, como Flavio Cienfuegos, a quien Guadalupe Taddei propuso para la Secretaría Ejecutiva del Instituto, pero fue rechazado. El aspirante a consejero electoral rechazó tener algún tipo de favoritismo por dicha situación.

El 50% de los puntajes más altos de este examen pasarán a la siguiente fase, asegurando la paridad de género.

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Con información de Héctor Guerrero

LECQ