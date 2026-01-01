Reportan Otra Muerte por Accidente en Tren Interoceánico: Fallece Mujer de la Tercera Edad

La Secretaría de Marina (Semar) informó hoy 1 de enero de 2025 que se reportó la muerte de otra víctima del accidente del Tren Interoceánico, en Oaxaca, con lo cual el número de fallecidos sube a 14.

El 28 de diciembre de 2025 se reportó el descarrilamiento de un con tren del corredor Interoceánico.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado que ya tiene información en torno al descarrilamiento.

Entre las víctimas mortales del accidente del Tren Interoceánico hay estudiantes y periodistas.

Confirman muerte número 14 por descarrilamiento del tren

Al mediodía de este jueves, la Semar actualizó la información en torno a las víctimas por el accidente den el Tren Interoceánico.

De acuerdo con información de la Semar, hasta hoy 1 de enero de 2026 suman 14 víctimas mortales por el descarrilamiento del tren, luego de que se confirmara el fallecimiento de una mujer de la tercera edad.

¿Quién es la víctima mortal 14 por el accidente del Tren Interoceánico? La Secretaría de Gobernación (Segob) reveló datos de la persona que falleció hoy y lamentó su muerte.

Hilda Alcántara, de 73 años de edad

Falleció a las 10:35 horas del 1 de enero e 2026, de acuerdo con información del IMSS Bienestar.

La Segob detalló que "la señora Hilda fue una de las personas lesionadas en el accidente ferroviario del Tren Interoceánico", por lo que fue ingresada, inicialmente a la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, "donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia".

