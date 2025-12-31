Accidente Tren Interoceánico: Ya se Cuenta con Diversos Informes sobre los Hechos, informa FGR

Después del accidente del Tren Interoceánico cerca de la ciudad de Nizanda en Oaxaca, que dejó 13 personas muertas y casi 100 heridos, la Fiscalía General de la República, informó que en el lugar se siguen realizando trabajos de campo de los peritos especializados y elementos policiales, encabezados por ministerios públicos de la FGR.

Destacó que se reporta un avance en cuanto a intervenciones respecto a la extracción de la caja negra de la locomotora, el levantamiento de la unidad siniestrada y la práctica de peritajes, entre otras acciones.

En tanto, personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) ha mantenido comunicación y trabajo coordinado con distintas instituciones federales, estatales y locales involucradas con le objetivo claro de avanzar en el plan de investigación.

También indicó que los cuerpos de las personas fallecidas ya se entregaron a sus familiares.

La FGR indica que cuentan ya con diversos informes sobre los hechos:

Tales como inspección exterior de los vagones de pasajeros siniestrados, trabajos de servicios periciales en la elaboración de dictámenes técnicos, obtención de diversas constancias y evidencia fotográfica, identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos, así como estudios de necropsia, entre otros.

La FGR señaló en su comunicado que seguirá informando oportunamente sobre los avances en los trabajos que se llevan a cabo, y reiteró su compromiso con las víctimas, con la seriedad y objetividad de la investigación.

