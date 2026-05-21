Beneficios Tarjeta INAPAM: Darán Apoyo de 15,900 a Adultos en 2026, Requisitos y Cómo Solicitar

Hay personas que cumplen con los necesario para tramitar la tarjeta de INAPAM en México y no lo saben, por eso acá te damos los requisitos y cómo solicitar la credencial, pues en todo este 2026 dará un apoyo Bienestar de 15,900 pesos a los adultos mayores, esto gracias a los múltiples beneficios que brinda el programa.

Apenas hace unos días te contamos los requisitos para cobrar el pago triple que da la credencial INAPAM en mayo 2026 y los pasos para asegurar la llegada de dicho apoyo económico, pues este mes miles de adultos mayores van a recibir una mayor cantidad de dinero en sus cuentas del banco.

Video: Fraudes Inmobiliarios: Así Operan Bandas de Despojo de Viviendas a Adultos Mayores en México

Requisitos para la credencial INAPAM

Todos los adultos mayores que deseen obtener su tarjeta INAPAM deben cumplir con los siguientes requisitos para poder tramitar la credencial:

Tener de 60 años en adelante.

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia: CURP actualizado y número telefónico.

Nota relacionada: Calendario Bienestar: Estos Adultos Mayores Recibirán un Pago Doble en Últimos Días de Mayo 2026

Para solicitar tu tarjeta deben entrar al siguiente link: http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/ y buscar el módulo de registro más cercano al lugar en que vives.

Video: Largas Filas en Banco Bienestar para Cobrar Pension de Adultos Mayores en Matamoros

¿Cómo solicitar el apoyo Bienestar de 15,900 pesos con tarjeta INAPAM 2026?

Los beneficiarios que reciben 15,900 cada dos meses son aquellos que están inscritos a la Pensión Bienestar de adultos mayores (da un pago bimestral de 6,400 pesos) y además forman parte de la Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores (pago mensual de mínimo 9,500 pesos), el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

Para solicitar la pensión de adultos mayores, la Secretaría del Bienestar debe dar a conocer las fechas del próximo registro, el cual podría ser en junio 2026. En cuanto al apoyo de Vinculación Productiva INAPAM, puedes registrarte ya, solo necesitas hacer lo siguiente:

Ingresa al siguiente link .

. Selecciona la entidad y municipio en el que vives.

Selecciona la casilla "No soy un robot" y da clic en buscar.

Checa cuál es el Módulo del Bienestar más cercano para tramitar tu tarjeta INAPAM.

Una vez que tengas tu credencial, acércate a alguno de los Módulos de Vinculación Productiva.

Sebes llenar un formato de Solicitud del programa "Vinculación Productiva" y hacer una entrevista con el promotor del programa. Ten en cuenta que dado que te pueden contratar por hora, jornada o día, el sueldo puede variar según el tipo de contrato.

Nota relacionada: Listado de Beneficiarias Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Quiénes Recibirán Tarjeta en Mayo?

En caso de que seas aceptado en ambos programas, cada dos meses cobrarás 15,900 pesos gracias a tu Tarjeta de INAPAM en 2026. Esto ayuda a que los adultos mayores tengan una calidad de vida digna en México.

Historias recomendadas: