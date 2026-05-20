Listado de Beneficiarias Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Quiénes Recibirán Tarjeta en Mayo?

Hay actividad en el Estado de México y para todas las personas que buscan el listado de beneficiarias de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, acá te decimos cómo saber si fuiste aceptada en el programa social, pues en mayo 2026 y próximos meses se hará la entrega de tarjetas a miles de personas en el Edomex.

La tarjeta de Mujeres con Bienestar 2026 se entrega a todas las personas que hayan hecho su pre-registro en 2023 y 2024, y que además recientemente realizaron la actualización de datos en los módulos puestos por la Secretaría de Bienestar del Estado de México en cada uno de los 125 municipios de la entidad.

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¿Hay un listado de beneficiarias de Mujeres con Bienestar?

De forma oficial en ningún momento se ha dado a conocer una lista de nuevas beneficiarias del programa social que da un apoyo de 2,500 pesos bimestrales en el Edomex. Lo que sí es que de forma interna, personal a cargo de la Secretaría del Bienestar empieza a contactar a personas de 18 a 59 años de edad que hayan cumplido con todo el proceso de registro.

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La idea es que, así como dan de baja a varias beneficiarias por diferentes motivos, también llegan otras, pues el objetivo que se tiene antes de finalizar el mandado de Delfina Gómez en el Edomex es beneficiar a dos millones de mujeres, por eso habrá nuevos ingresos constantemente en 2026.

¿Cómo saber si salí beneficiada en Mujeres con Bienestar 2026?

De momento no funciona la página de registerboom.mujeresbienestar.com para consultar el estatus de tu solicitud en línea. Por eso, lo mejor que pueden hacer las aspirantes, para saber si fueron aceptadas en el programa Mujeres con Bienestar, es que constantemente chequen los mensajes de texto y el correo electrónico que dejaron anotado en el pre-registro o en la actualización de datos, pues por esas vías serán contactadas con la fecha, hora y sede a la que deben acudir por su tarjeta.

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Ahora que ya se sabe que el listado de beneficiarias de Mujeres con Bienestar cambia constantemente, las personas de 18 a 59 años deben ser pacientes, pues si siguen en lista de espera muy pronto serán llamadas para recoger su tarjeta y así empezar a cobrar el apoyo de 2,500 pesos, en 2026 o tiempo después.

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