Calendario Bienestar: Estos Adultos Mayores Recibirán un Pago Doble en Últimos Días de Mayo 2026

Estamos por entrar en la recta final del calendario de pagos de la Pensión Bienestar y se dio a conocer que varios adultos mayores van a recibir un pago doble en los últimos días de mayo 2026, por eso acá te decimos quiénes lo cobran y cuánto les darán de apoyo.

Debido a que nos encontramos en una nueva semana de fechas de pago Bienestar mayo 2026, en una nota ya te dijimos qué letras cobran de lunes a viernes, la lista de apellidos que van a recibir un depósito triple durante todo este mes y qué pasa si no cobras la pensión de mayo-junio.

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¿Qué adultos mayores Bienestar reciben pago doble de pensión en mayo 2026?

Los hombres de 65 y más y mujeres de 60 años de edad en adelante que van a recibir un depósito doble a finales de este mes son todos aquellos que sean beneficiarios de la Pensión Bienestar adultos mayores y que además estén jubilados por el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado).

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El miércoles 27 de mayo es el último día de pago de la pensión adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, según el calendario Bienestar, y el viernes 29 de mayo llegará el depósito de la pensión ISSSTE, que corresponde al mes de junio 2026.

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¿Cuánto le darán a los adultos mayores por pago doble de pensión en mayo 2026?

Debido a que los pensionados y jubilados del ISSSTE cobran de acuerdo con el historial laboral que lograron al momento de su retiro, la cantidad que reciben mensualmente suele variar, pero el monto mínimo que van a recibir en mayo es de 6,400 pesos, que da la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 y más y de 3,000 pesos para mujeres de 60 a 64 años.

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Gracias a esta información y con el calendario de pagos Bienestar aún en marcha, son miles los adultos mayores que esperan con ansias la llegada de su pago doble de la pensión en mayo 2026 en todo México.

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