Pago Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿Qué Letras Cobran 6,400 Pesos el 20 y 27 de Mayo 2026?

Si no te ha caído el depósito de 6,400 pesos de este bimestre, paciencia. Esta semana continúa el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar para adultos mayores, por lo que en N+ te adelantamos quiénes cobran los miércoles 20 y 27 de mayo 2026.

La pensión que paga 6,400 pesos cada dos meses se otorga a hombres y mujeres de 65 años y más que se registran durante la convocatoria que emite la Secretaría del Bienestar.

Aunque no son los únicos que reciben su depósito durante mayo de 2026. El Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar también contempla a las mujeres de 60 a 64 años, quienes cobran 3,100 pesos; las madres trabajadoras que reciben 1,650 pesos y a hombres y mujeres con discapacidad a quienes se les pagan 3,100 pesos.

Por lo que a continuación te damos a conocer qué letras cobran durante los dos miércoles restantes del mes. En una nota previa ya te compartimos quiénes cobran la semana del 18 al 22 de mayo 2026.

Además, aquí puedes consultar a quiénes les depositaron este martes 19 de mayo de 2026.

Video: Largas Filas en Banco Bienestar para Cobrar Pension de Adultos Mayores en Matamoros

¿Qué letras cobran la Pensión Bienestar el miércoles 20 y 27 de mayo 2026?

Recuerda que como ocurre con las becas, los pagos de la Pensión Bienestar que otorga el Gobierno de México se hacen en orden alfabético, según la inicial del primer apellido.

De modo que para los miércoles restantes del mes, recibirán su depósito del bimestre mayo-junio 2026 seis letras de los programas para adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad.

Miércoles 20 de mayo 2026: Letras P y Q

Letras Miércoles 27 de mayo 2026: Letras W, X, Y y Z

De hecho, el miércoles 27 se hará el pago a los últimos beneficiarios, por lo que en caso de no haber recibido tu dinero en la fecha marcada por la Secretaría del Bienestar, vale la pena que te acerques al Banco del Bienestar más cercano.

¿Tengo que retirar la pensión el día que la depositan en la Tarjeta Bienestar?

Contrario a lo que muchos adultos mayores piensan, los 6,400 pesos que deposita el Gobierno por la Pensión del Bienestar no deben de ser retirados de la cuenta el mismo día que se depositan.

La Secretaría del Bienestar ha recordado que el dinero permanece seguro en la cuenta del derechohabiente hasta que hagas algún movimiento, por lo que puedes dosificar los retiros que hagas a lo largo del mes o según tus necesidades.

Pero, ojo, porque el Banco del Bienestar del Gobierno de México sí recomienda utilizar su red para evitar cargos extra, y en esta nota ya te explicamos esto qué significa.

Además, puedes hacer pagos directamente con tu tarjeta del Bienestar en los establecimientos. Algunos negocios incluso ofrecen descuentos o reducciones a las personas que hacen compras con este método de pago.

Video: Descartan Supuesto Trámite Obligatorio para Pago de Pensión Jubilados Pensionados 2026 IMSS Puebla

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