Inicia Entrega de Tarjeta Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Dónde la Darán y Cómo Activarla?

Después de todo el registro que hubo de actualización de datos, la Secretaría de Bienestar del Estado de México ya comenzó con la entrega de la tarjeta de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad en el Edomex, por eso acá te decimos qué municipios anunciaron inicio de dispersión y cómo activar tu medio de pago con el que cobrarás el apoyo de 2,500 pesos en este 2026.

Justo después de toda la etapa de inscripciones que hubo, se anunciaron los detalles del nuevo ingreso a Mujeres con Bienestar 2026 y años posteriores, por eso en una nota ya te dijimos quiénes recibirán su tarjeta en mayo y cómo hacer el registro al apoyo extra de 35 mil pesos que da el programa social a todas las beneficiarias en el Edomex.

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¿Dónde hay entrega de la tarjeta Mujeres con Bienestar 18 a 59 años en 2026?

A través de redes sociales servidores de la nación y personal de la Secretaría de Bienestar dieron a conocer el inicio de la entrega de tarjetas en los municipios de Chimalhuacán, Xonacatlán, Cuautitlán, Los Reyes La Paz y Valle de Bravo (región 33).

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La mujeres que serán llamadas para ir por su tarjeta son todas las que hicieron su registro en 2023 y 2024, recientemente actualizaron sus datos y se encuentra en lista de espera. Serán contactadas vía telefónica o por mensaje de texto al número que registraron.

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¿Cómo activar mi tarjeta de Mujeres con Bienestar?

Si al momento de querer activar tu tarjeta en la página oficial de Mujeres con Bienestar te piden descargar la app del programa, te recomendamos hacer lo siguiente:

Descarga la app Mujeres con Bienestar, ya sea a través de Google Play o en la App Store.

Inicia sesión con el correo y contraseña que usaste en tu solicitud .

. Si no recuerdas tu contraseña, puedes reestablecerla utilizando los datos de tu FUB.

Al iniciar sesión sigue los pasos para activar tu tarjeta.

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Hasta el momento esta es la única forma de activarla tarjeta de Mujeres con Bienestar en 2026. Con esta información las nuevas beneficiarias deben estar al pendiente del momento en que les toque ir por su credencial, pues con esto asegurarán recibir su apoyo de 2,500 pesos durante al menos un año.

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