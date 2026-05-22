¿Bienestar Aún Tiene Registro al Apoyo de 9,500 por el Mundial 2026? Este Día Abren Plataforma

La Copa del Mundo está por iniciar y debido a la alta demanda que tuvo el nuevo apoyo del Bienestar para hombres y mujeres de poco más de 9,500 pesos por el Mundial 2026, acá te decimos si aún hay registro abierto, los requisitos y qué día abren la plataforma de inscripción.

Para que esté enterado de todo al respecto, en una nota previa ya te contamos todos los detalles del apoyo Bienestar de 9,500 pesos que dan por el Mundial 2026. De igual forma te mostramos el calendario de pagos de la Pensión adultos mayores mayo 2026, pues este mes millones de beneficiarios cobran su dinero en todo México.

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¿Cuándo abre registro el apoyo Bienestar de 9,500 pesos para hombres y mujeres por el Mundial 2026?

Durante lo que queda del mes de mayo no hay registro abierto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual por la justa mundialista implementó una estrategia llamada Jóvenes Embajadores del Mundial. La iniciativa está dirigida a la incorporación de aprendices en centros de trabajo de la Ciudad de México, Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León.

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La buena noticia es que todo parece indicar que la plataforma de registro se abra a partir del 1 de junio 2026, solo queda esperar a ver si aún está disponible la inscripción a Jóvenes Embajadores del Mundial. De cualquier forma, habrá que esperar información oficial de las autoridades.

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Requisitos para el apoyo Bienestar de 9,500 pesos para hombres y mujeres

Las personas interesadas es formar parte de Jóvenes Embajadores del Mundial serán capacitadas para que se ocupen en actividades de turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes. Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Tener entre 18 y 29 años y residir en México.

y residir en México. No estudiar ni contar con empleo al momento del registro.

Ingresar a la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro a hacer el registro.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Documento migratorio vigente (para personas extranjeras con estancia legal).

Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni filtros.

Identificación oficial vigente.

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Para poder formar parte del apoyo Bienestar de 9,500 pesos para mujeres y hombres en 2026, los aspirantes deben registrarse en la plataforma y posteriormente hacer su postulación a un espacio disponible. Después hay que subir todos tus documentos personales a la página y contactar a la persona responsable del centro de trabajo para agendar una entrevista. Deberás mantenerte pendiente de tus notificaciones, pues debes recibir una respuesta en máximo cuatro días naturales. Si no te contestan o no eres aceptado, puedes postularte a otro espacio que siga disponible.

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