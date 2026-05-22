¿Cuánto Darán de Doble Pago a Adultos de la Pensión Bienestar en Mayo 2026? Este Día Depositan

El mes entra en su recta final y aunque el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de mayo 2026 muestra todas las fechas de depósito, aún falta por saber lo más importante, por eso acá te decimos cuándo depositan el doble pago a adultos mayores y el monto mínimo que van a recibir varios beneficiarios y jubilados.

Si aún no sabes cuándo pagan la Pensión del Bienestar en mayo 2026, en una nota ya te dejamos el calendario con todas las fechas en que le depositan a los adultos mayores de 65 y más y a las mujeres de 60 a 64 años de edad. De igual forma, te contamos quiénes reciben el pago doble este mes.

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¿Cuándo depositan el doble pago a adultos mayores de la Pensión Bienestar?

Los hombres de 65 y más y mujeres de 60 años de edad en adelante que van a recibir un depósito doble a finales de este mes son todos aquellos que sean beneficiarios de la Pensión Bienestar adultos mayores y que además estén jubilados por el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado).

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El primer depósito corresponde a la Pensión Bienestar del bimestre mayo-junio (dispersión que termina el 27 de mayo) y el segundo pago es de la Pensión ISSSTE, que llegará el 29 de mayo y corresponde a la mensualidad de junio 2026.

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¿Cuánto darán de pago doble a adultos mayores de la Pensión Bienestar en mayo 2026?

Los pensionados y jubilados del ISSSTE cobran de acuerdo con el historial laboral que lograron al momento de su retiro, la cantidad que reciben mensualmente suele variar, pero el monto mínimo que van a recibir en mayo es de 6,400 pesos, que da la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 y más y de 3,000 pesos para mujeres de 60 a 64 años.

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Con esta información, falta muy poco para que llegue el pago doble a adultos mayores de la Pensión Bienestar en mayo 2026. Después de eso, el siguiente depósito del programa social llegará en julio próximo y en ese mismo mes volverá a ser doble para los jubilados del ISSSTE.

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