Inicio Nacional Bloqueo de Carreteras Hoy en México: ¿Qué Autopistas Están Cerradas?

Bloqueo de Carreteras Hoy en México: ¿Qué Autopistas Están Cerradas?

|

N+

-

A continuación, te damos un reporte sobre el estado de las carreteras en México hoy, según información de Capufe y la Guardia Nacional

Bloqueo en la carretera federal 57, en Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Bloqueo en la carretera federal 57, en Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Toma tus precauciones si sales a carretera hoy, en algunas ocasiones hay bloqueos por protestas, manifestaciones o accidentes; en N+, te informamos dónde hay autopsias cerradas este viernes, 22 de mayo de 2026, según reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.

En N+, diariamente te informamos sobre bloqueos, marchas y manifestaciones que paralizan la Ciudad de México (CDMX) y las carreteras del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal siempre en vivo de N+ FORO.

Noticia relacionada: ¿Regresa la Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX el 22 de Mayo 2026

¿Dónde hay bloqueos en carreteras hoy?

A continuación, te damos un reporte sobre el estado de las carreteras en México hoy, según información de Capufe y la Guardia Nacional.

  • 07:53 horas: Accidente provoca el cierre de la Autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 40, con dirección a Querétaro.
  • 08:29 horas: Un muerto y varios lesionados por un accidente en la Autopista Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa, a la altura del kilómetro 145.
  • 09:52 horas: Circulación cerrada por bloqueo de manifestantes en el kilómetro 000+000 de la carretera  San Luis Potosí-Mexquitic. Como alternativa vial, puedes circular por el poblado Las Moras, en San Luis Potosí.  
  • 10:32 horas: cierre en la Autopista Navojoa-Ciudad Obregón, en el kilómetro 162, donde ocurrió un accidente e incendio de una vagoneta, con dirección a Ciudad Obregón, Sonora.
  • 10:33 horas: Fatal accidente en en el kilómetro 19 de la carretera libre México-Toluca, en Cuajimalpa, Ciudad de México, por el que un motociclista murió

Video: Motociclista que Viajaba con su Familia Muere tras Chocar con Camioneta en la México-Toluca
  • 10:55 horas: Cierre total a la circulación por un fuerte accidente en el kilómetro 134+000 de la carretera Perote-Banderilla, con dirección a Xalapa Veracruz.
  • 11:09 horas: Cierre total a la circulación por accidente cera del kilómetro 001+300 de la Autopista Libramiento Norte. con dirección Atlacomulco, Estado de México.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

ManifestacionesAccidentes de Carretera
Inicio Nacional Bloqueos carreteras hoy 22 de mayo 2026 que autopistas cierres México