Bloqueo de Carreteras Hoy en México: ¿Qué Autopistas Están Cerradas?

Toma tus precauciones si sales a carretera hoy, en algunas ocasiones hay bloqueos por protestas, manifestaciones o accidentes; en N+, te informamos dónde hay autopsias cerradas este viernes, 22 de mayo de 2026, según reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.

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¿Dónde hay bloqueos en carreteras hoy?

A continuación, te damos un reporte sobre el estado de las carreteras en México hoy, según información de Capufe y la Guardia Nacional.

07:53 horas: Accidente provoca el cierre de la Autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 40, con dirección a Querétaro.

Accidente provoca el cierre de la Autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 40, con dirección a Querétaro. 08:29 horas: Un muerto y varios lesionados por un accidente en la Autopista Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa, a la altura del kilómetro 145.

Un muerto y varios lesionados por un accidente en la Autopista Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa, a la altura del kilómetro 145. 09:52 horas: Circulación cerrada por bloqueo de manifestantes en el kilómetro 000+000 de la carretera San Luis Potosí-Mexquitic. Como alternativa vial, puedes circular por el poblado Las Moras, en San Luis Potosí.

#TomePrecauciones en #SanLuisPotosí se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 000+000 de la carretera San Luis Potosí – Mexquitic con dirección a San Luis Potosí. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2USD7k4gER — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 22, 2026

10:32 horas: cierre en la Autopista Navojoa-Ciudad Obregón, en el kilómetro 162, donde ocurrió un accidente e incendio de una vagoneta, con dirección a Ciudad Obregón, Sonora.

cierre en la Autopista Navojoa-Ciudad Obregón, en el kilómetro 162, donde ocurrió un accidente e incendio de una vagoneta, con dirección a Ciudad Obregón, Sonora. 10:33 horas: Fatal accidente en en el kilómetro 19 de la carretera libre México-Toluca, en Cuajimalpa, Ciudad de México, por el que un motociclista murió.

Video: Motociclista que Viajaba con su Familia Muere tras Chocar con Camioneta en la México-Toluca

10:55 horas: Cierre total a la circulación por un fuerte accidente en el kilómetro 134+000 de la carretera Perote-Banderilla, con dirección a Xalapa Veracruz.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 134+000 de la carretera Perote - Banderilla con dirección a Xalapa Ver. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/kLy9i985n1 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 22, 2026

11:09 horas: Cierre total a la circulación por accidente cera del kilómetro 001+300 de la Autopista Libramiento Norte. con dirección Atlacomulco, Estado de México.

#TomePrecauciones en #EdoMex se registra cierre total de circulación por #Accidentevial cerca del km 001+300 de la autopista Libramiento Norte con dirección Atlacomulco. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1SMHnB0pKx — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 22, 2026

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RMT