Calendario Pensión ISSSTE: ¿Cuándo Depositan en Julio 2026 y Cómo Descargar Comprobante de Pago?

Se acerca la fecha de depósito para pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que en N+ te adelantamos cuándo cobrarás el monto de julio de acuerdo con el Calendario de la Pensión del ISSSTE 2026.

Además, para que tengas control de cuánto recibes, también te explicamos dónde y cómo puedes descargar tus comprobantes de pago de la Pensión del ISSSTE. Recuerda que éstos te dan control sobre los meses que has recibido depósito.

Dado que este mes también hubo pagos de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, aquellos hombres y mujeres mayores de 65 años que están registrados en este programa del Gobierno de México se ven beneficiados por una "doble pensión".

Hay que recordar que el ISSSTE, usualmente adelanta los pagos a sus pensionados para los últimos días del mes previo, por lo que julio 2026 no es la excepción.

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Entonces, ¿cuándo cae el depósito de la Pensión ISSSTE 2026 según Calendario de Pagos?

El Calendario de pagos de la Pensión ISSSTE 2026 publicado a inicios de año establece que el depósito de julio caerá a jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el viernes 29 de mayo.

Por lo que contando a partir de este miércoles 20, faltan nueve días para que se vea reflejado el monto correspondiente a tu pensión en la cuenta que tienes dada de alta para este fin.

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¿Cómo y dónde descargar los comprobantes de pago de Jubilados del ISSSTE?

Una vez que hayas cobrado tu pensión, puedes obtener el comprobante de pago en línea, siguiendo estos pasos:

Entra a la página www.gob.mx/issste

En el Menú principal selecciona la opción "Acciones y Programas"

En la pantalla selecciona la opción "Servicios en línea del ISSSTE"

Da clic en la opción comprobantes de pago a pensionistas

Puedes elegir entre la opción "riesgos de trabajo" o "Edad y tiempo de servicio"

Coloca los datos solicitados (número de pensión, código de deudo, año, meses

Da clic en "Buscar", el sistema descargará automáticamente el talón de pago

En caso que desees descargar un comprobante de pago antiguo, toma en cuenta que lo puedes hacer a partir del año 2001 en adelante.

Para que no se te dificulte identificar tu Código de Deudo, busca entre las opciones siguientes la que se acopla a tu condición:

000 - Directos

100 - Viudez

200 - Concubinato

300 - Diferentes Grupos Familiares

800 - Ascendencia (Padre)

900 - Ascendencia (Madre)

091 - Pensión Alimenticia

¿Cómo guardar el comprobante de pago de la Pensión del ISSSTE?

Una vez que hayas descargado el talón de pago, tienes dos opciones: imprimir o guardar el comprobante en formato PDF. Allí sólo debes seleccionar la que mejor se acople a tus necesidades.

Finalmente, no te olvides de cerrar la ventana para completar el proceso.

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