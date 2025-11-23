Inicio Nacional Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 23 de Noviembre 2025

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 23 de Noviembre 2025

|

N+

-

Este domingo 23 de noviembre de 2025, varias carreteras de México presentan bloqueos, cierres parciales y congestionamientos. Consulta aquí el estado de las vías.

Varias carreteras presentan bloqueos este domingo.

Evite contratiempos y revise aquí el estado de las vías. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

COMPARTE:

Este domingo 23 de noviembre, diversas carreteras en distintas regiones de México registran bloqueos, cierres parciales y tráfico lento debido a manifestaciones, obras en curso y condiciones climáticas desfavorables. Para evitar contratiempos, es importante revisar el estado de las vías antes de iniciar recorridos, especialmente en zonas donde se esperan marchas o conflictos que puedan generar retrasos significativos. 

Para mantenerse al día, se recomienda seguir las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se publican reportes en tiempo real sobre accidentes, reducción de carriles, cierres totales o parciales y otras alertas de vialidad. Esta información resulta clave para que los conductores puedan identificar rutas alternas, evitar congestiones prolongadas y desplazarse con mayor seguridad durante la jornada.

A Tomar Previsiones: Transportistas y Productores Agrícolas Anuncian Bloqueos y Protestas

Evitar las zonas con bloqueos o conflictos prolongados no solo reduce los riesgos de accidentes, sino que también contribuye a una circulación más fluida en carreteras que suelen verse afectadas por marchas o cierres inesperados.  A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras con afectaciones, para facilitar la planeación de viajes y minimizar contratiempos en este domingo de tránsito complicado.

Estas son las carreteras con afectaciones hoy

06:29 Horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 247, dirección Acatzingo. Registra cierre a la circulación por atención de accidente (salida del camino y choque contra defensa metálica).  

06:14 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista Tijuana - Ensenada, km 13, dirección Tijuana. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 

06:12 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista La Tinaja - Isla, km 117, dirección La Tinaja. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución   

06:11 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN Autopista Córdoba - Veracruz, km 7, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Maneja con precaución.  

04:55 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 97, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.  

 

Historias recomendadas

¿Cuánto Durará Megabloqueo de Transportistas del 24 de Noviembre 2025? Esto Sabemos de Cierres

Megabloqueo de Transportistas 24 de Noviembre 2025: Carreteras que Cerrarán Hacia la CDMX

Manifestaciones
Inicio Nacional Carreteras bloqueadas en México hoy domingo 23 de noviembre 2025