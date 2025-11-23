Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 23 de Noviembre 2025
Este domingo 23 de noviembre de 2025, varias carreteras de México presentan bloqueos, cierres parciales y congestionamientos. Consulta aquí el estado de las vías.
Este domingo 23 de noviembre, diversas carreteras en distintas regiones de México registran bloqueos, cierres parciales y tráfico lento debido a manifestaciones, obras en curso y condiciones climáticas desfavorables. Para evitar contratiempos, es importante revisar el estado de las vías antes de iniciar recorridos, especialmente en zonas donde se esperan marchas o conflictos que puedan generar retrasos significativos.
Para mantenerse al día, se recomienda seguir las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se publican reportes en tiempo real sobre accidentes, reducción de carriles, cierres totales o parciales y otras alertas de vialidad. Esta información resulta clave para que los conductores puedan identificar rutas alternas, evitar congestiones prolongadas y desplazarse con mayor seguridad durante la jornada.
Evitar las zonas con bloqueos o conflictos prolongados no solo reduce los riesgos de accidentes, sino que también contribuye a una circulación más fluida en carreteras que suelen verse afectadas por marchas o cierres inesperados. A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras con afectaciones, para facilitar la planeación de viajes y minimizar contratiempos en este domingo de tránsito complicado.
Estas son las carreteras con afectaciones hoy
06:29 Horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 247, dirección Acatzingo. Registra cierre a la circulación por atención de accidente (salida del camino y choque contra defensa metálica).
06:14 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista Tijuana - Ensenada, km 13, dirección Tijuana. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
06:12 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista La Tinaja - Isla, km 117, dirección La Tinaja. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución
06:11 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN Autopista Córdoba - Veracruz, km 7, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Maneja con precaución.
04:55 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 97, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
