CDMX Vive el Momento con Más Contingencias Ambientales; Sheinbaum Explica Qué Está Pasando 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Ciudad de México (CDMX) se encuentra justo en la época de más contingencias ambientales: el periodo en el que termina el invierno e inicia la primavera.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 17 de febrero de 2026, la mandataria nacional explicó qué está pasando en el Valle de México, donde persiste la mala calidad del aire y las altas concentraciones de ozono.

¿Por qué hay contingencias ambientales?

Sheinbaum Pardo, quien es licenciada en Física y doctora en Ingeniería en Energía, informó que en esta época hay inversión térmica.

Es justo la época, terminación de invierno, inicio de primavera. Es el momento de mayor contingencias ambientales en la ciudad.

La mandataria explicó que en esta época todavía hace frío en la noche y ese aire queda en la parte baja, mientras que arriba hay aire caliente, es decir, inversión térmica.

“Lo que pasa en la zona metropolitana es que el aire en la noche pues enfría en la parte baja; y arriba hay aire caliente cuando empieza a salir el sol. Entonces de aquí a que ese aire frío se calienta en la parte baja y empieza a dispersarse pues pasan varias horas. Lo que está pegado a la capa más baja pues se queda con contaminantes. Eso se llama inversión térmica porque abajo está más frío que arriba, cuando debería ser al revés”, argumentó.

De acuerdo con la presidenta, mientras el aire frío se caliente y puede subir, se mantiene la contaminación estancada, a menos de que haya viento y pueda dispersarse más rápido.

“Entonces por eso es esta época la de más contingencias, y pues hay que seguir trabajando para mejorarlo”, añadió.

Índice para contingencias ambientales

Sheinbaum Pardo también indicó que hay más contingencias porque se bajó el nivel para decretar esa medida.

Lo anterior con la finalidad de prevenir con más antelación a la sociedad que la calidad del aire está por encima de la norma, y por lo tanto se le brindan recomendaciones para evitar afectaciones a la salud.

Y de igual manera hizo referencia a los incendios forestales. Comentó que también se trata de una época donde algunas poblaciones queman áreas para que haya brotes de pasto para alimentar a sus animales; mientras que en otras comunidades inician métodos de producción agrícola.

“Y es la época justamente ahora cuando va a haber siembra, entonces se juntan los dos temas y hay que trabajar para evitar que esto ocurra”, agregó.

