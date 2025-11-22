Primera Tormenta Invernal y Frente Frío 16 Congelarán a México: Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 22 de noviembre la primera tormenta invernal y el frente frío número 16 provocarán un marcado descenso de temperaturas, que podrían llegar hasta los -10 grados, además de la posible caída de nieve o aguanieve en diversos estados del país.

En una tarjeta informativa, el SMN detalló que la primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío 16 recorrerán el noroeste del territorio nacional, afectando a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, y avanzarán gradualmente hacia el norte de México. Estas condiciones impactarán a entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con un descenso notable de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, así como chubascos y lluvias intensas, con posibilidad de nieve y/o aguanieve en zonas serranas.

Por otro lado, el frente frío 15 permanecerá con características de estacionario sobre el noreste del país. En interacción con la corriente en chorro subtropical, generará vientos fuertes, chubascos y lluvias en esa región.

Al final del día, se prevé que este sistema frontal adquiera características cálidas y se desplace hacia Texas, Estados Unidos, dejando de afectar al territorio mexicano.

Durante el domingo, la primera tormenta invernal avanzará sobre el norte de Sonora y Chihuahua, mientras que el frente frío 16 se extenderá sobre el norte del país. Ambos sistemas mantendrán el ambiente frío y los vientos fuertes a muy fuertes en las zonas mencionadas.

Por la noche, la tormenta invernal se moverá hacia Texas y dejará de impactar a México. En tanto, entre lunes y martes, el frente frío 16 permanecerá como estacionario sobre el noreste, manteniendo la posibilidad de vientos fuertes, lluvias y chubascos en esa región.

Clima para el sábado 22 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde caerá nieve?

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Clima para el domingo 23 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde caerá nieve?

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua.

