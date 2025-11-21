Atención: Transportistas Mandan Importante Mensaje por Mega Bloqueo el 24 de Noviembre 2025

Los transportistas dieron un mensaje, donde reafirmaron que el próximo lunes 24 de noviembre de 2025, llevarán a cabo un paro nacional. En N+ te contamos los detalles del mega bloqueo en varias partes de México.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) compartió que transportistas y agricultores se unirán para llevar a cabo movilizaciones el día lunes, por medio de un mensaje difundido en redes sociales explicaron sus motivos.

Debido al mal sistema de gobierno que tenemos en el autotransporte, inseguridad, abuso de autoridad y mala infraestructura. En agricultura, la incomprensión y precios injustos en las cosechas y productos, y la falta de interés de parte del Gobierno (habrá manifestaciones).

Noticia relacionada: Transportistas y Campesinos: ¿A Qué Hora Es el Megabloqueo Nacional 2025 Este Lunes?.

El grupo convocó a operadores, empresas de autotransporte y ciudadanía en general a evitar circular ese día, pues prevén cierres totales en distintos puntos estratégicos de México.

La protesta surgió como respuesta a lo que organizaciones señalan como falta de atención federal a problemas de seguridad, extorsiones, trámites vehiculares pendientes y condiciones injustas para la producción agrícola, acusaron los transportistas.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT