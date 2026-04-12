Pronóstico del Tiempo Domingo 12 de Abril: Nueve Frente Frío y Lluvias Fuertes en 10 Estados.

Para este domingo 11 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en 10 entidades, incluidas descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como un nuevo frente frío y una onda de calor en 10 estados más.

Según los pronósticos, se espera que la línea seca permanezca sobre el noreste del territorio nacional, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, que ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región.

Mientras que en el transcurso de la tarde-noche se prevé el ingreso de un nuevo frente frío al noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical.

Las precipitaciones intensas igual serán en el oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro, este y sur) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

(50 a 75 mm): Nuevo León (centro, este y sur) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y centro), Estado de México (este y noreste), Tlaxcala (norte) y Puebla (norte).

(25 a 50 mm): Coahuila (este), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y centro), Estado de México (este y noreste), Tlaxcala (norte) y Puebla (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

(5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Tabasco y Campeche.

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Video: Se Esperan el Fin de Semana Lluvias con Posible Caída de Granizo en el Norte, Oriente, Sur y Centro del País.

¿Dónde habrá una onda de calor?

Sinaloa (norte, centro y sur)

Nayarit (norte y sur)

Jalisco (oeste y sur)

Colima (este y sur)

Michoacán (centro y oeste)

Guerrero (noroeste, este y sur)

Morelos (sur)

Puebla (suroeste)

Oaxaca (sur)

Chiapas (costa)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

: Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa). De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.

con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Sonora y el Estado de México.

con heladas en sierras de Sonora y el Estado de México. De 0 a 5 °C en las sierras de Zacatecas, Tlaxcala y Puebla.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado y ambiente fresco en la región, frío en zonas altas del Estado de México, durante la mañana.

Hacia la tarde, se prevé ambiente templado y probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el norte del Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

ASJ