Pronóstico del Tiempo Domingo 12 de Abril: Nueve Frente Frío y Lluvias Fuertes en 10 Estados
N+
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes en 10 entidades, incluidas descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como un nuevo frente frío para este domingo
COMPARTE:
Para este domingo 11 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en 10 entidades, incluidas descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como un nuevo frente frío y una onda de calor en 10 estados más.
Según los pronósticos, se espera que la línea seca permanezca sobre el noreste del territorio nacional, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, que ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región.
Mientras que en el transcurso de la tarde-noche se prevé el ingreso de un nuevo frente frío al noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical.
Las precipitaciones intensas igual serán en el oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México.
Lluvias en el país
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro, este y sur) y Tamaulipas (oeste y noroeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y centro), Estado de México (este y noreste), Tlaxcala (norte) y Puebla (norte).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Tabasco y Campeche.
Las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios
¿Dónde habrá una onda de calor?
- Sinaloa (norte, centro y sur)
- Nayarit (norte y sur)
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima (este y sur)
- Michoacán (centro y oeste)
- Guerrero (noroeste, este y sur)
- Morelos (sur)
- Puebla (suroeste)
- Oaxaca (sur)
- Chiapas (costa)
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Sonora y el Estado de México.
- De 0 a 5 °C en las sierras de Zacatecas, Tlaxcala y Puebla.
Valle de México
Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado y ambiente fresco en la región, frío en zonas altas del Estado de México, durante la mañana.
Hacia la tarde, se prevé ambiente templado y probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el norte del Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 19 a 21 °C.
- Identifican a Tercer Minero Hallado Sin Vida en Santa Fe, El Rosario, Sinaloa
- No Hay Acuerdo, Irán Rechazó las Condiciones de EUA, Afirma Vance
- Luchador Alberto “N” Queda en Libertad Luego de Pagar Multa por Presunta Violencia Familiar
ASJ