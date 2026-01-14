Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 14 de Enero 2026: Entra Nuevo Frente Frío por el Norte del País

Para este miércoles 14 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un nuevo frente frío (núm. 28) y su masa de aire polar se desplazarán sobre el norte del país y el golfo de México.

En combinación con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y con una vaguada en altura sobre dicho golfo, se esperan chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste de México, así como en la península de Yucatán.

Estas condiciones reforzarán el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Simultáneamente, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en el norte y noreste del territorio nacional, así como un nuevo evento de norte durante la tarde, con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del país; con posible caída de granizo en estados del centro del territorio mexicano, incluido el Valle de México.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango.

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Con información de Conagua

ICM